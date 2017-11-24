تمام مدارک را شفاف تحویل دادیم پس حذف هم نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس تمام بحث های حاشیه ای به وجود آمده در خصوص احتمال حذف این تیم از رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را تکذیب کرد.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود نامه اخیر کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مبنی بر حذف یکی از چهار تیم معرفی شده برای حضور در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به دست فدراسیون فوتبال رسیده است اظهار داشت: من هم این موضوع را از طریق رسانه ها شنیدم. همین موضوع سبب شد تا موضوع را با برخی مسئولان فدراسیون در میان بگذاریم که آنها اعلام کردند فعلا چنین موضوعی صحت ندارد.

وی درباره احتمال حذف پرسپولیس تصریح کرد: مدارک باشگاه پرسپولیس کاملا شفاف است و سخت گیری های زیادی توسط باشگاه صورت گرفت تا پرونده سازی صورت نگیرد و بتوانیم کاملا صادقانه، مدارک مالی و ادارای خود را تحویل دهیم. مطمئن هستیم باشگاه پرسپولیس با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم نخواهد کرد.

خمارلو درباره شکایت چند بازیکن اسبق پرسپولیس به AFC اظهار داشت: تقریبا با اکثر طلبکاران خود تسویه کرده ایم و این روند همچنان ادامه دارد. بابت این موضوعات نگرانی ویژه ای وجود ندارد. چون کاملا قانونی در حال حل و فصل ادامه بدهی های خود هستیم. احتمال حذف باشگاه پرسپولیس نزدیک به صفر است.