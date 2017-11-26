کاهش واردات قطعات الکترونیکی خودرو با تولیدات محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)، کامران فتح‌اللهی مدیرعامل یک گروه صنعتی گفت: این گروه صنعتی دارای محصولات تولیدی متنوعی در حوزه قطعات الکترونیک خودرو و صنعتی است که این قطعات با استفاده از تجهیزات مونتاژ و کنترل اتوماتیک تولید می‌شود.

فتح‌اللهی افزود: از مزایای پروژه تولید رله‌ها و قطعات الکترونیکی خودرو در این شرکت، افزایش اشتغال مولد، کاهش نیاز به واردات قطعات تولیدی و ارتقای دانش بومی جهت تولید محصول مشابه برای خودروهای دیگر است.

وی از رله تایمر فلاشر، رله تایمر برف پاک کن، رله تأخیرانداز درب صندوق عقب، رله تایمر گرم‌کن شیشه عقب، کنترل یونیت آینه تاشو، اتوفلاشر خودرو خانواده ۲۰۶، مستر لاک سمند، یونیت اتوماتیک شیشه بالابر، رله فن رادیاتور، رله سیستم تهویه هوا، یونیت هشدار موانع عقب و هشداردهنده چراغ‌های پشت آمپر به‌عنوان قطعات تولیدی در این پروژه نام برد.

وی گفت: تایمر فلاشر برای کنترل روشن و خاموش کردن لامپ‌های راهنمای خودرو استفاده می‌شود و تایمر برف پاک‌کن نیز کنترل‌کننده موتور برف پاک‌کن، براساس وضعیت دسته راهنمای برف‌ پاک‌کن است.

فتح‌اللهی با اشاره به کارکرد برخی دیگر از قطعات گفت: رله‌های درب صندوق عقب و شیشه گرم کن نیز به ترتیب برای باز کردن صندوق عقب و روشن نگاه داشتن گرمکن شیشه عقب خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که کنترل یونیت آینه‌های تاشو نیز برای فرمان دادن به موتور باز و بست آئینه بغل اتومبیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: عملکرد این قطعه به این صورت است که با باز کردن درب خودرو توسط ریموت کنترل دزدگیر، آیینه‌ها باز شده و با بستن درب توسط ریموت، در صورت خاموش بودن خودرو، آیینه‌ها بسته می‌شود.

مدیرعامل این گروه صنعتی افزود: مدت زمان باز یا بسته شدن آیینه‌ها حدود ۸ ثانیه طول می‌کشد و برای ایجاد تأخیرهای ۸ ثانیه‌ای از یک تراشه تایمر استفاده شده است.

فتح‌اللهی در مورد هشداردهنده چراغ‌های پشت آمپر نیز گفت: این قطعه جهت اعلام هشدار صوتی به راننده خودرو در هنگام خاموش بودن خودرو و روشن بودن چراغ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی هشدار دهنده موانع عقب نیز جهت اعلان هشدار صوتی به راننده خودرو در هنگام نزدیک شدن به موانع از سمت عقب خودرو، هنگام پارک یا حرکت با دنده عقب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فتح‌اللهی با اشاره به برخی از ویژگی‌های اصلی قطعات تولیدشده، گفت: این محصولات به نوعی طراحی شده‌اند که در برابر اتصال معکوس قطبین باطری، ولتاژهای موقتی و گذرا ایمن هستند و همچنین تا حد امکان با ولتاژهای پایین‌تر از حد معمول باتری خودرو، عملکردی عادی خواهند داشت.

وی رله را یکی از اصلی‌ترین قطعات در کیفیت و دوام عملکرد محصولات تولیدی دانست و گفت: این شرکت کلیه رله‌های آن برد مورد نیاز خود را از شرکت هنگفا، دومین رله‌ساز برتر دنیا، تأمین کرده و محصولات خود را از طریق خطوط مونتاژ و کنترل اتوماتیک به‌روز دنیا تولید می‌کند که علاوه بر کیفیت مطلوب، هزینه تولید آن نیز کاهش می‌یابد.

فتح‌اللهی افزود: البته برخی محصولات، مانند رله تأخیرانداز درب صندوق عقب، در بعضی از خودروها، مانند پراید، کاربرد ندارد و بسته به نوع خودرو، ضریب استفاده از محصول متفاوت است. حدود ۲ میلیون رله الکترومغناطیسی، حدود یک و نیم میلیون عدد سایر محصولات الکترونیکی خودرویی در سال و حدود ۱۵۰ هزار عدد محصولات الکترونیکی غیر خودرویی نظیر آداپتور پوزهای بانکی و LED لوازم خانگی در سال در این شرکت تولید می‌شود.

به گفته وی، به روز کردن تجهیزات مونتاژ SMD با قابلیت مونتاژ قطعاتی کوچک‌تر از نیم میلی‌متر و سرعت ۱۰۰ هزار قطعه در ساعت، خرید و تجهیز شرکت به تجهیزات تست و کنترل جدید نظیر عیب‌یاب اتوماتیک قطعات و مدار AOI و ICT، تجهیزات تست دوام موتوری و لامپی، چمبر دقیق رطوبتی و دمایی، فانکشن تسترهای رله‌های الکترونیک و افزایش ظرفیت تولید و تامین مواد اولیه از جمله اقدامات انجام شده در شرکت بتا سرآمد در روند پیشرفت این پروژه بوده است.

وی با بیان این که تأمین مالی بخش‌های مهمی از موارد ذکر شده از طریق تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) بوده است.