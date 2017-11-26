به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «اشک‌ها و لبخندها» ساخته امید عبداللهی روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

در این قسمت و پس از پخش مستند مهدی اسماعیل تبار جامعه‌شناس و محمدتقی فهیم منتقد سینما مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع حس شهرت‌طلبی در جامعه و علاقه جوانان به جلب توجه در سطح عمومی سخن خواهند گفت. همچنین محمدتقی فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی فرمی این اثر مستند می پردازند.

مستند «اشک‌ها و لبخندها» روایتی از سه دختر شهرستانی است که در تکاپو برای بازیگر شدن به تهران می‌آیند تا سرنوشت خود را رقم بزنند. «اشک‌ها و لبخندها» داستان زندگی این سه دختر را در لحظات غم و شادی‌شان نشان می‌دهد و با نگاهی واقع بینانه روند تلاش هر یک را بیان می‌کند.

این سه دختر علاقه مند به رشته بازیگری که از سه طبقه اجتماعی مختلف در جامعه امروزی هستند علی رغم تفاوت در دیدگاه، همگی یک هدف مشترک دارند و آن هم بازیگر شدن است. آنان برای رسیدن به هدف خود به تهران مهاجرت می‌کنند تا در پایتخت سینمای ایران، آرزوهایشان را دنبال کنند.

این مستند ۵۲ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امید عبداللهی تولید شده است.

برنامه «به اضافه مستند» با اجرای علی صدری نیا، تهیه کنندگی سید محمدحسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان سه‌شنبه ۷ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۸ آذر ماه ساعت ۹ و جمعه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ است.