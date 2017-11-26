به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل صبح یکشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان جزیره خارگ اظهار داشت: خشک شدن شجره خبیثه داعش در منطقه را تبریک عرض می‌کنیم، امام خامنه‌ای در بیانات خود اعلام کردند خرمشهرها در پیش است، امروز این فرمایش در حال تحقق است، اینها وعده الهی هست، امید به وعده الهی داشته باشیم راه را خواهیم یافت.

وی افزود: امام (ره) نهال‌های متعددی در انقلاب ما کاشتند و امروز شاهد توانمند شدن این نهال‌ها هستیم، بسیج یک تفکر است که همه کسانی در مجموعه مختلف در حال خدمت هست در جریان است و مختص سپاه نیست.

خرمدل اضافه کرد: وعده ارتش ٢٠ میلیونی تحقق یافت و ٨ سال مقاومت کردیم و به پیروزی رسیدیم و امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم وعده ارتش ٢٠ میلیونی تحقق یافته است.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: یکی از وعده‌های امام (ره) ارتش ۴٠٠ میلیونی جهان اسلام است که امروز دشمنان باعث آماده‌سازی این ارتش شده‌اند.

خرمدل تصریح کرد: بسیجیان جهان زمانی به وجود آمد که در سرزمین اسلامی جنگ و ویرانی ایجاد شد و گرد هم آمدند، اربعین جلوه‌ای از اتحاد مسلمین است، آرمان امام (ره) در حال تحقق است.

وی افزود: شعار امسال ما «بسیج مظهر مردم سالاری دینی است»، مردم سالاری دینی فقط به معنای شرکت در انتخابات نیست؛ یعنی در همه امور بسیج حضور دارد، شهید حججی پرورش یافته مکتب بسیج است، بسیجی که هر روز پیش از بیش در راستای این تفکر در حال ارتقاء است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: مردم به عنوان یک بسیج مردمی جلوتر از تمامی ارگان‌ها و نهادها در منطقه حضور یافتند و کمک رسانی کردند، ناظران سازمان ملل از این شکوه و اتحاد ایران اسلامی به ستوه آمدند، بسیج یک تفکر حقیقی و آینده‌نگر است.

خرمدل خاطرنشان کرد: آمادگی و هوشیاری خودمان را باید حفظ کنیم، عربستان به شدت از پیروزی‌های ایران اسلامی عصبانی است، باید اتحاد و همدلی خود را حفظ کنیم. وظیفه ما بسیجیان است که باعث شویم این موضوع به آگاهی و بصیرت تبدیل شود.