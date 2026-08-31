اتحادیه اروپایی نقش خود را در حد مجری اوامر آمریکا تقلیل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: نویسنده فرانسوی، دو لا بوئسی، در رساله‌ای با عنوان «گفتار در باب بندگی اختیاری»، حقیقتی بنیادین درباره زمینه‌سازان استبداد و سلطه بازنمایی می‌کند: سلطه فقط محصول زور نیست بلکه اغلب با تمکین کسانی که توانایی کنش مستقل دارند شکل می‌گیرد.



وی افزود: اروپا دیگر نمی‌تواند از «خودمختاری راهبردی» دم بزند، در حالی که عملاً خود را به مجری اوامر واشنگتن تقلیل داده است.



بقائی اشاره داشت: خودمحتاری راهبردی با بیانیه‌های پرطمطراق به دست نمی‌آید بلکه با نشان‌دادن اراده و تواناییِ‌تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه محقق می‌شود، حتی اگر این تصمیم‌ها با موضع یک قدرت بزرگ‌تر همسو نباشد.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: اروپا باید انتخاب کند: بازیگری مستقل باشد، یا آن‌قدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد.