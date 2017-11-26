به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مراسم جایزه ترانه «افشین یداللهی» اسفند ماه امسال برگزار و فرخوان ارسال آثار برای حضور در آن اعلام شد.

بر این اساس علاقه‌مندان به شرکت در بخش «یک خاطره از فردا» می‌توانند تا یکم بهمن ماه، حداکثر سه ترانه در بخش اجتماعی و سه ترانه در بخش عاشقانه با رعایت اصول و قواعد ادبی ارسال کنند. لازم به ذکر است جزئیات شرایط ارسال آثار در سایت و ربات افشین یداللهی در دسترس علاقه‌مندان است.

همچنین در این مراسم در بخش «یک خاطره از امروز» بهترین ترانه‌سرای سال، بهترین ترانه سال، بهترین ترانه تیتراژ فیلم و سریال و بهترین خواننده از لحاظ انتخاب ترانه نیز توسط هیئت داوران انتخاب خواهند شد.

بخشی از این مراسم نیز با عنوان «یک خاطره از دیروز» برای تقدیر از یک عمر فعالیت در عرصه ترانه از یکی از پیشکسوتان این حوزه در نظر گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد.

پس از درگذشت دکتر افشین یداللهی، با انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه ترانه، روزبه بمانی به عنوان مدیر جلسات خانه ترانه انتخاب و جلسات از سر گرفته شد. مراسم جایزه ترانه افشین یداللهی نیز با تصمیم اعضا و با هدف حفظ نام دکتر افشین یداللهی و انتخاب بهترین‌های ترانه و موسیقی کشور از این پس به طور سالانه و با همکاری موسسه انتشارات نگاه برگزار می‌شود. روزبه بمانی دبیر اولین جایزه ترانه افشین یداللهی است.

شایان ذکر است، جزئیات بیشتر در نشست خبری این مراسم با حضور اهالی رسانه و شورای اجرایی جایزه ترانه افشین یداللهی به زودی اعلام خواهد شد.