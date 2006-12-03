حزب الله اهرم های زیادی برای وادار کردن سنیوره به استعفا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه تلگراف در شماره امروز خود با بیان این مطلب در تحلیلی به اوضاع کنونی لبنان پرداخته و نوشته است که اقدامات حزب الله در روزهای آینده، شگفتی جهانیان را به دنبال خواهد داشت.

این روزنامه نوشت : حزب الله اهرم های زیادی برای متقاعد کردن سنیوره برای کناره گیری از قدرت دارد، اما تا کنون از هیچ کدام آنها استفاده نکرده و فقط به برپایی اعتصاب و تجمع در مقابل مقر نخست وزیری لبنان اکتفا کرده و اخیرا نیز اعلام کرده که تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی به تجمع خود ادامه خواهد داد.

بر همین اساس، سعد قریب ، یکی از اعضای ارشد موسسه صلح کارنگی در بیروت، اعلام کرد: "حزب الله، کیفی از اهرم های شگفت انگیز در اختیار دارد و ایستادگی سنیوره در برابر خواسته های حزب الله، نوعی خودکشی محسوب می شود؛ بهتر است که دولت سنیوره به درخواست مردم پاسخ مثبت بدهد."

به گزارش این روزنامه، اگر حزب الله به خواسته های خود نرسد؛ باید منتظر استعفای گسترده وزیران کابینه لبنان از سمت های خود باشیم.

این روزنامه در ادامه می افزاید : حزب الله در این اجتماع تنها نیست و حمایت برخی گروههای غیر مسلمان(اشاره به جریان قدرتمند مسیحی موسوم به ملی آزاد به رهبری میشل عون) از تشکیل دولت وحدت ملی عرصه را بر دولت فعلی لبنان تنگ کرده است.