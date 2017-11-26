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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

پزشکیان در صحن مجلس:

اصلاح کشور جز با تفکر بسیجی امکان پذیر نیست

اصلاح کشور جز با تفکر بسیجی امکان پذیر نیست

مسعود پزشکیان گفت: اعتقاد دارم اصلاح کشور جز با تفکر و رفتار بسیجی امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان نماینده تبریز روز بسیج را تبریک گفت و اظهار داشت: اعتقاد دارم اصلاح مملکت جز با تفکر و رفتار بسیجی امکان پذیر نیست و روحیه بسیجی انقلاب را به اینجا رسانده است.

نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت اظهار داشت: اگر بسیجی بمانیم و عمل کنیم خواهیم توانست مملکت را نجات دهیم.

پزشکیان همچنین اقدام تروریستی در مصر را محکوم کرد و اظهار داشت: به مردم مصر تسلیت می گویم، این فاجعه است که به اسم دین و مذهب انسان های بی گناه را به گلوله ببندند و فکر کنند به بهشت می روند.

کد مطلب 4155383

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