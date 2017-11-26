اصلاح کشور جز با تفکر بسیجی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان نماینده تبریز روز بسیج را تبریک گفت و اظهار داشت: اعتقاد دارم اصلاح مملکت جز با تفکر و رفتار بسیجی امکان پذیر نیست و روحیه بسیجی انقلاب را به اینجا رسانده است.

نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت اظهار داشت: اگر بسیجی بمانیم و عمل کنیم خواهیم توانست مملکت را نجات دهیم.

پزشکیان همچنین اقدام تروریستی در مصر را محکوم کرد و اظهار داشت: به مردم مصر تسلیت می گویم، این فاجعه است که به اسم دین و مذهب انسان های بی گناه را به گلوله ببندند و فکر کنند به بهشت می روند.