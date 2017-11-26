عرضه خودروی پسابرجامی سایپا از اول اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز شهباز، مدیرعامل سایپاسیتروئن شب گذشته در مراسم رونمایی از نخستین محصول ارائه شده خود به بازار ایران، گفت: تولید سیتروئن C۳ در اردیبهشت سال آینده شروع می شود و اولین محصول را میتوانیم به تولید برسانیم؛ البته بعد از اینکه شرکت به صورت رسمی ثبت شد و عملا کارهای اجرایی شد، در این مدت یک ساله تغییرات زیادی را در کارخانه شروع کردیم.
مدیرعامل سایپا- سیتروئن افزود : برنامهای که ما داریم، این است که ۳۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری صورت گیرد و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش نیز انجام شود. همچنین برنامه داریم که تا ۴ هزار نفر پرسنل را افزایش دهیم.
شهباز تصریح کرد: همچنین برنامه این است که تا ۷۰ درصد ساخت داخل برای این خودرو داشته باشیم و ظرفیت تولید، تا ۲۰۰ هزار دستگاه قابل افزایش است. در عین حال، ۱۵ نفر از همکاران سیتروئن در تهران همکاری می کنند.
وی گفت: برنامه داریم که جزو ۵ شرکت اول گروه سیتروئن شویم و میخواهیم رهبریت کیفیت خودرو و فروش را داشته باشیم و یک بخشی از تولیدات باید صادر شود.
مدیرعامل سایپا-سیتروئن درباره قیمت احتمالی سیتروئن C۳ گفت: هنوز قیمت نهایی مشخص نشده؛ چراکه پارامترهای مختلفی روی قیمت موثر هستند. اما قیمت جهانی آن ۱۲ تا ۲۰ هزار یورو است؛ منتها با این تفاوت که هیچکدام موتور ۱۶۰۰ توربوشارژ نیست.
شهباز همچنین از آمادهسازی خطوط تولید خودروی سیتروئن C۳ در سایت سایپا کاشان خبر داد و گفت: تولید این خودرو، در ۶ ماهه ابتدایی سال آینده آغاز و در صورت تامین شرایط مناسب، تولید آن به ۳۵ هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تولید این خودرو با داخلیسازی ۲۰ درصد آغاز خواهد شد و در این زمینه در حال ارزیابی قطعهسازان برای افزایش سطح داخلیسازی آن هستیم، افزود: تا سال ۹۸، سه محصول در کلاسهای مختلف تولید خواهد شد و ۳۰درصد از این تولیدات صادر خواهد شد.
شهباز متذکر شد: این خودرو فقط در ایران و اسلواکی تولید میشود و به همین دلیل صادرات آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و بازارهای هدف آن خاورمیانه و آفریقایشمالی در نظر گرفته شده است.
در همین حال، یان مارتین، قائممقام سایپا سیتروئن در ایران در این مراسم گفت: مردم ۵ سال از زندگیشان را در خودرو طی میکنند؛ از این رو سیتروئن توجه ویژهای به نیاز و خواسته مردم دارد.
وی افزود: طبق برنامهریزیها، طی ۲ سال حداقل ۳ خودرو به بازار ایران عرضه میشود و پیشبینی ما این است که بازار ایران، بازاری خوب برای محصولات سیتروئن خواهد بود.
قائممقام سایپا-سیتروئن درخصوص صادرات محصولات سایپاسیتروئن عنوان کرد: در بحث صادرات ۳ مساله را باید مدنظر داشت، اول قرارداد و توافقهای خیلی خوب و دوم کیفیت خوب و در آخر هزینه پایین.
وی ضمن اشاره به اینکه این قرارداد یکی از بهترین پروژههای سرمایه گذاری در ایران خواهد بود، از افتتاح اولین نمایندگی سایپا سیتروئن در چند ماه آینده خبر د
مدیرعامل سایپا-سیتروئن از تولید سیتروئن C۳از اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: سیتروئن ٣٠٠ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز شهباز، مدیرعامل سایپاسیتروئن شب گذشته در مراسم رونمایی از نخستین محصول ارائه شده خود به بازار ایران، گفت: تولید سیتروئن C۳ در اردیبهشت سال آینده شروع می شود و اولین محصول را میتوانیم به تولید برسانیم؛ البته بعد از اینکه شرکت به صورت رسمی ثبت شد و عملا کارهای اجرایی شد، در این مدت یک ساله تغییرات زیادی را در کارخانه شروع کردیم.
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