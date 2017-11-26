نودمین شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، «نیاز نمایشگاه مطبوعات به دو عنصر خلاقیت و نوآوری» نوشته امیرعباس تقی‌پور عنوان سرمقاله این شماره ماهنامه یادشده است.

«بین خودمان: خبرنامه انتشارات و رادیو»، «پنج هزاره آفتاب یزد»، «تغییر نام شبکه تلویزیونی»، «ارج‌نامه رمضانعلی شاکری»، «خط و نوشتار»، «شرکت انتشار روزنامه رعد»، «گل گلاب و مرز پرگهر»، «فصلنامه رازان»، «آئین دانشجویان»، «کوچ روزنامه‌نگاران»، «مجموعه نشریه‌های محمد نخجوانی»، «ماجرای ادغام و انحلال نشریه‌های شیراز»، «نام‌های پوشیده اشرف‌الدین حسینی»، «آلیک، عصرنامه‌ای ناشناخته»، «خانواده مسلمان و فضای مجازی»، «شرکت تعاونی روزنامه‌نگاران ایران»، «سیدغلامرضا سعیدی»، «چرخ خودنویس»، «تصحیح دوباره رساله رابینو»، «تئاترنگاری روزنامه‌نگارانه»، «طلیعۀ روزنامه نصرت ملایر»، «نامواره‌های ناخوانا»، «نامواره‌های ناخوانا»، «نامواره مطبوعات در عهد قاجار»، «سرودۀ اهدا»، «سرآغاز روزنامه‌نگاری در سمنان»، «تاریخ مطبوعات سمنان»، «فروزان»، «ابراهیم صفایی»، «ویژه‌نامه کامبیز درم‌بخش»، «نشریه‌های غیرخصوصی سال ۱۳۵۱»، «ماه تولد نشریه‌های سال ۱۳۵۱»، «سیر تکامل چاپخانه و مطبوعات در ایران»، «هاتف»، «درگذشتگان مهرماه ۱۳۹۶»، «شنیده‌ها و خوانده‌های مهرماه ۱۳۹۶» و «سعید محمدجعفری» عناوین مطالبی است که در پنجمین شماره جُنگ تاریخ روزنامه‌نگاری تحت عنوان دیروز و امروز و با پژوهش و نگارش سیدفرید قاسمی در شماره ۹۰ ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.

«دنیای متفاوت رسانه‌های دیجیتال» نیز در سرصفحه پرونده رسانه این شماره به چشم می‌خورد. در این پرونده مطالب و گفتارهایی از محمدصادق افراسیابی، سید مرتضی موسویان، حمید ضیایی‌پرور، محمود صلاحی، شهرام شاهکار، علی ریاحی، جواد موحد، آمده است.

عناوین دیگر مطالب این شماره عبارتند از:

دیجیتال در قاب هنر به قلم امیر یوسفی، چرا برندها باید سراغ تولید ویدئوی اجتماعی بروند؟ تألیف و ترجمه امیرعلی خلج، «فلسفۀ فضای مجازی» نگاهی به کتاب مدخلی بر جهان بی‌انتها نوشته منوچهر دین‌پرست، قانونگذاری در فضای مجازی؛ سراب یا واقعیت نوشته علیرضا خرازی، گفتگو با نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: فیلترینگ در فضای مجازی منسوخ شدنی نیست، «اربعین» رسانه گفتمان جهانی نوشته حسن بشیر، هدیه تولدی از جنس اینفوگرافیک نوشته مریم سلیمی، گفتگو با آلبرتو کایرو داور مسابقات بین‌المللی دیتاژورنالیسم، آیا سواد رسانه‌ای یارای هماوردی با اخبار جعلی را دارد؟ نوشته سید غلامرضا فلسفی و ۸ واقعیت مهم اما باورنکردنی درباره مخاطب‌شناسی نوشته و گردآوری امیرعلی خلج.

نودمین شماره ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی مدیریت ارتباطات به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شده است. سید غلامرضا کاظمی دینان رییس شورای سیاست‌گذاری این ماهنامه است. مدیریت ارتباطات هر ماه با قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر و توزیع می‌شود.