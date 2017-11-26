سیستم جلوگیری از هک ابررایانه ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، به تازگی سیستم رمزگذاری با سرعت بالایی ابداع شده که از سرقت اطلاعات ابررایانه ها جلوگیری می کند.

باتوجه به پیشرفت های اخیر در حوزه رایانه های کوانتومی به زودی هکرها تلاش می کنند به این رایانه های قدرتمند نفوذ کنند. آنها سعی می کنند رمزهای هرگونه اطلاعات آنلاین (از سوابق پزشکی گرفته تا تراکنش های آنلاین کاربران) را بگشایند. درهمین راستا دانشمندان نوعی سیستم رمزگذاری کوانتومی ضد هک ساخته اند.

محققان دانشگاه ایالتی اوهایو سیستم جدیدی را ابداع کرده اند که می تواند کدهای رمزگذاری را با سرعت مگابیت برثانیه بسازد. حال آنکه در روش های فعلی چنین کدهایی با سرعتی ۵ تا ۱۰ برابر کمتر ساخته می شود. این روش رمزگذاری دربرابر حملات معمول هک بسیار مقاوم است.

دانیل گوتیه مولف این تحقیق می گوید:این روش که QKD نام دارد با استفاده از ویژگی های بنیادین کوانتوم مکانیک تغییرات ذرات ریز مواد مانند الکترون یا فوتون ها را اندازه گیری می کند و با استفاده از این تغییرات هرگونه نفوذ امنیتی را به هر دو طرف هشدار می دهد.