۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در لاهیجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ محمود قاسمی اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبتنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی، ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی با تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند، افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی از مخفیگاه متهم بازرسی کردند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اینکه متهم در مخفیگاهش دستگیر شد، گفت : ماموران انتظامی در بازرسی از منزل مسکونی متهم، سه کیلو و ۵۸۵ گرم تریاک، ۳۸۵ گرم سوخته تریاک و ۲۷۰ گرم شیره تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان با بیان اینکه متهم ۴۱ ساله با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.