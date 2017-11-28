فرار بزرگ نفت و رقابت فشرده ۶ تیم برای دومی/ اوج هیجان در لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته اول کشور با شرایطی برگزار شد و به پایان رسید که در این هفته همه چیز به کام تیم های نفت مسجد سلیمان و بادران تهران شد. در این هفته شاگردان فکری موفق شدند نزدیک ترین تعقیب کننده خود را در دیداری خارج از خانه مغلوب کرده تا فاصله امتیازی شان با نساجی به عدد اعجاب انگیز ۱۰ برسد.

دیگر تیمی که در این هفته یک برنده واقعی بود، بادران بود که با توجه به پیروزی ۳ بر ۲ مقابل صبا آن هم در قم، از شکست‌های خانگی نساجی و برق شیراز نهایت استفاده را برد و از این دو تیم در بالای جدول فاصله گرفت.

بعد از نفت و بادران که با فاصله از حریفان در رده‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند، نساجی و برق شیراز که بازنده‌های بزرگ این هفته هستند در رده‌های سوم و چهارم هستند. خونه به خونه، اکسین، فجر سپاسی و مس کرمان هم دیگر تیم هایی هستند که فاصله امتیازی شان با تیم دوم جدول آنقدر کم هست برای رسیدن به این رده امیدوارانه رقابت‌های خود را دنبال کنند.

* فرار بزرگ نفت در قائمشهر

بی‌تردید بهترین نتیجه این هفته را تیم نفت با محمود فکری گرفت. شاگردان فکری در سه هفته متوالی با سه تیم بالای جدولی دیدار داشتند و توانستند امتیازات مهمی را از رقبای مستقیم خود بگیرند تا یک فاصله ۷ امتیازی بین آنها با تیم دوم جدول ایجاد شود. به این ترتیب قهرمانی نفت مسجد سلیمان در نیم فصل نخست قطعی شده و این تیم تحت هر شرایطی عنوان تشریفاتی قهرمانی را در پایان نیم فصل اول به خود اختصاص می‌دهد.

نفتی‌ها این فرصت را دارند تا در هفته پانزدهم دوباره با یک تیم دوم جدولی دیگر دیدار کرده و در صورتی که بتوانند در مسجد سلیمان بر بادران غلبه کنند، فاصله شان را نزدیک ترین تعقیب کننده خود به عدد ۱۰ می‌رسانند تا از این حیث به یک رکورد جالب توجه رسیده باشند.

* پیروزی‌های مشابه برای قرار گرفتن در کورس

اگر امروز بادران با ۲۹ و اکسین با ۲۵ امتیاز در بین تیم‌های بالای جدول قرار دارند و هر دو تیم برای صعود به لیگ برتر بسیار امیدوار هستند، این موقعیت را مرهون پیروزی با نتایجی کاملا مشابه مقابل حریفان خود در هفته چهاردهم هستند.

در این هفته شاگردان علی لطیفی توانستند میهمان خود ایرانجوان را ۳ بر ۲ مغلوب کرده تا جمع امتیازات شان به ۲۵ رسیده و در جای ششم جدول قرار بگیرند. بادرانی‌ها هم توانستند در قم میزبان خود را با همین نتیجه مغلوب کرده و با توجه به شکست‌های خانگی برق و نساجی از این دو تیم با ۳ امتیاز پیش افتاده و به تنهایی بعد از نفت مسجد سلیمان در جایگاه دوم قرار گیرد.

* آلومینیوم شگفتی ساز شد

غیر قابل پیش‌بینی ترین نتیجه هفته چهاردهم را آلومینیوم اراک گرفت. این تیم موفق شد در یک دیدار خارج از خانه برق جدید شیراز که شگفتی ساز این دوره از مسابقات بوده و هست را در شیراز با یک گل مغلوب کند و باعث فاصله گرفتن شاگردان مهابادی از جمع سه تیم بالای جدول شود. البته که برقی‌ها هنوز هم چهره یک مدعی صعود را دارند. اما آلومینیوم تا حدودی با این نتیجه از خطر قعر جدولی شدن فاصله گرفت.

* آقای گل هفته

تنها بازیکن دو گله در هفته چهاردهم سجاد آشوری از تیم خونه به خونه است و به جز وی هیچ بازیکن دیگری در این هفته نتوانسته بیش از یک گل بزند. همچنین در این هفته سه بار داوران به نشانه پنالتی در سوت خود دمیدند که نه تنها هر سه پنالتی گل شد، بلکه هر سه گل حاصل از پنالتی منجر به پیروزی تیم های صاحب پنالتی شد.

نفت مسجد سلیمان، بادران و شهرداری تبریز تیم‌هایی بودند که پیروزی‌های شان را مدیون ضربات پنالتی هستند.