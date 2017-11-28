به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه از ۸ تا ۱۴ آذرماه در مرکز نمایشگاه‌های دوحه برگزار می‌شود و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از شرکت در این دوره از نمایشگاه خبر داده است.

مطابق اعلام، مساحت غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه ۲۴ مترمربع است. بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب در زمینه‌های ایران‌شناسی، هنر، ادبیات کلاسیک و معاصر، دین و کودک و نوجوان در غرفه ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

از جمله برنامه‌های حضور ایران دربیست وهشتمین دوره نمایشگاه کتاب قطر می‌توان به معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ، دعوت از ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی نویسندگان کودک و نوجوان در قالب کاتالوگ، معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان آماده واگذاری حق رایت در قالب کاتالوگ و همچنین معرفی پروژه گرنت در قالب بروشور اشاره کرد.

برای معرفی بهتر صنعت نشر ایران و مراکز مرتبط، بروشور «نگاهی اجمالی به صنعت نشر در ایران» که مشتمل بر معرفی مراکز اطلاع‌رسانی کتاب در عرصه بین‌المللی، معرفی اتحادیه‌ها، تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی است در غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به مخاطبان عرضه می‌شود.

در دوره قبل نمایشگاه کتاب دوحه ۴۹۰ ناشر از ۳۳ کشور در ۸۹۵ غرفه به عرضه کتاب پرداختند. بیست و هفتمین دوره نمایشگاه قطر در مدت ۱۱ روز برگزار شد و بنا به تصمیم مسئولان برگزارکننده، نمایشگاه امسال به ۷ روز کاهش‌یافته است.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب قطر فردا (۸ آذرماه) با شعار «به‌سوی یک جامعه متفکر» کار خود را آغاز می‌کند.