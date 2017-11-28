شاکیان از شش قصاص نفس در بوشهر گذشت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه توسعه فعالیت‌های قرآنی اظهار داشت: امنیت در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از راهکارهای مهم برای توسعه امنیت بهبود فضای اخلاقی و معنوی است.

وی خواستار ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه برای کاهش مشکلات امنیتی و قضایی شد و اضافه کرد: افزایش آگاهی و گسترش فضایل اخلاقی نقشی اساسی در کاهش آسیب‌ها خواهد داشت.

جمادی با بیان اینکه آگاهی‌های حقوقی زمینه ارتقای فضائل اخلاقی و کاهش جرائم را فراهم می‌کند، ادامه داد: در راستای افزایش آگاهی حقوقی و قضایی مردم، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند که باید به این موضوع توجه خاصی شود و شاهد عملکرد خوبی در استان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی منکر بر عهده مردم است و انجام آموزش‌های مناسب در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم مبلغان و روحانیون در زمینه آگاهی بخشی در سطح جامعه و ترویج فضای اخلاقی، افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش یکی از وظایف مهم دینی و مذهبی مسلمانان است که باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.

جمادی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف تلاش ویژه‌ای برای توسعه صلح و سازش در جامعه داشته‌اند، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در شش ماه نخست امسال، شاکیان از شش قصاص نفس در بوشهر که حکم آنها نیز صادر شده بود گذشت کردند.

وی با اشاره به اینکه بوشهر به عنوان یک از استان‌های امن کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های ما در دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرایم است.