فیلمبرداری «آقای سانسور» به پایان رسید/ ادامه مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «آقای سانسور» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه‌کنندگی غلامرضا گمرکی پس از حدود ۴۵ جلسه تولید روز گذشته در تهران به پایان رسید و در حال حاضر این فیلم در مراحل فنی قرار دارد.

نازنین مفخم که به طور همزمان با فیلمبرداری تدوین را آغاز کرده، هم‌اکنون مشغول مونتاژ بخش‌های باقی‌مانده از فیلم است. ساخت موسیقی و صداگذاری «آقای سانسور» نیز به زودی آغاز می شود تا این فیلم هرچه زودتر برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده نمایش شود.

محمدرضا فروتن، بهرام افشاری، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، امید روحانی، محمود پاک‌نیت، علی مثنوی، گیتی قاسمی، امیر کربلایی‌زاده، صحرا اسداللهی، شاهین باباپور، علی ضیایی، حسن نوری، امیراشکان مثنوی، علی برقی، همراه با هنرمند خردسال آریانا مثنوی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. در میان بازیگران فروتن، افشاری و رهنما در سکانس فینال حضور داشتند.

«آقای سانسور» یک طنز اجتماعی است و علی جبارزاده فیلمنامه آن را براساس فیلمنامه «پرده پوشی» به نویسندگی مهدی علی‌میرزایی به نگارش درآورده که در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تا حالا شده زندگی اطرافیانت رو بدون سانسور ببینی!؟

دیگر عوامل پشت دوربین این پروژه سینمایی عبارتند از مشاور کارگردان: جمال شورجه، مجری طرح: علی مثنوی، مشاور مجری طرح: شاهین باباپور، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: بابک اردلان، منشی صحنه: آنیتا فیروزبخت، تدوین: نازنین مفخم، طراح صحنه: حسین عالی‌نژاد، برنامه‌ریز: محسن حسن‌پور، عکاس: بابک برزویه، مدیر تولید: وحید مرادی، دستیاران کارگردان: علی شیرخانی، محمد لشگری، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، تبلیغات فضای مجازی: محمد حیدری، دستیار صحنه: میلاد آجودانی، دستیار فیلمبردار: مجید نعیمی، جانشین تولید: مریم خلاقی‌زاده، مشاور مالی: سعید یگانه، دستیاران صدا: مهدی فیض‌مندیان، شاهین سا ثابت، دستیاران گریم: محمد سیه‌پوش، سمانه مرادیان، گروه فیلمبرداری: علی محمدی، رحیم کمری، امین شهسواری، محمد عنایی، گروه صحنه و لباس: فاطیما صفری، علی دقیق، گروه تدارکات: وحید دمنده، سامان تبریزی، بهادر مرادی، جواد کوهساری.