داستان پلیسی-جنایی «پزشک قانونی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سری کتابهای «باشگاه قتل زنان» درباره گروهی متشکل از زنان است که هر یک به نحوی با پروندههای قتل، سر و کار دارند. پاترسون در صفحه نخست داستان پلیسی - جنایی «پزشک قانونی (باشگاه قتل زنان)» گفته که همه شخصیتها و رویدادهای این کتاب، خیالیاند و هر گونه مشابهت با آدمهای حقیقی؛ زنده یا مرده، تصادفی و بدون قصد و غرض نویسنده است.
خلاصه داستان پلیسی - جنایی «پزشک قانونی (باشگاه قتل زنان)» که در فهرست آثار پرفروش نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۷ هم قرار گرفته، از این قرار است:
«کلر» پزشک قانونی ارشد، وقتی یک روز صبح در محل کارش حاضر میشود و به او اطلاع میدهند که شب قبل، پنج جسد را به سردخانه منتقل کردهاند. وقتی در حال بررسی وضعیت جسدها و آمادهسازی آنها برای کالبدشکافی بود، ناگهان متوجه میشود که یکی از آنها زنده است...
کتاب ۱۳۶ صفحهای «پزشک قانونی (باشگاه قتل زنان)» با ترجمه مهدی قربانی در شماگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی انتشارات مجید، منتشر و روانه کتابفروشیها شده است.
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