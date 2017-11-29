برپایی نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت سالروز تولد سالار عقیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی «مشق عشق لیلا» با ۳۵ اثر خوشنویسی به خط شکسته نستعلیق از لیلا جواهری به مناسبت چهلمین سالروز تولد سالار عقیلی در گالری شماره یک فرهنگسرای ارسباران گشایش می یابد. اشعاری که این خوشنویس تحریر کرده است از میان اشعاری که سالار عقیلی خوانده است، انتخاب شده اند.

لیلا جواهری، متولد سال ۱۳۵۷ کارشناس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف است. وی از سال ۱۳۸۹ به فراگیری خط نستعلیق در محضر حسین پورمحمدیان پرداخت. سپس در یادگیری خط شکسته نستعلیق نزد عبدالحسین جلالی بهره جست و خط لاتین را نزد حسین پورمحمدیان آموخت.

جواهری سال ۱۳۹۳ مدرک ممتاز خوشنویسی را اخذ و از محضر محمد امین بی نیاز بهره مند شد.

علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند ساعت ۱۰ تا ۲۰ به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، خیابان جلفا مراجعه کنند.