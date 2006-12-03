تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین اوضاع را بدتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن این مطلب را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "سگولن رویال" نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور بیان داشت.

رئیس تشکیلات خودگردان افزود: خواهان تشکیل دولت وحدت ملی هستیم که قادر به پایان دادن به محاصره باشد و هرچه در تشکیل این دولت تاخیر به خرج دهیم، اوضاع مناطق خودگردان فلسطین بدتر خواهد شد.

وی بار دیگر با ابراز تاسف از توقف گفتگو ورایزنی ها درباره تشکیل دولت وحدت ملی افزود: اختلاف بر سر تصدی کرسی های وزارتی نیست، بلکه مسئله اصولی این است که خواهان تشکیل دولتی متشکل از اقشار ملت فلسطین هستیم که بتواند به محاصره پایان دهد.

از سوی دیگر، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه تاکید کرد که ملت فلسطین حق داشتن کشور فلسطینی قابل حیات را دارد و از تلاش های ابومازن برای تشکیل دولت وحدت ملی با توجه به شروط کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه قدردانی کرد.

گفتنی است سگولن قرار است در مرحله بعدی سفر خود به منطقه خاورمیانه با مقام های رژیم صهیونیستی از جمله وزیر امور خارجه این رژیم دیدار و گفتگو کند.

از سوی دیگر، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت که بعد از توقف گفتگوهای داخلی درباره تشکیل دولت وحدت ملی، یکی از گزینه های پیش روی ابومازن، باقی ماندن دولت کنونی حماس تا زمان پایان دوره قانونی آن خواهد بود.

وی در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: امیدوارم که دولت کنونی بتواند به محاصره ملت فلسطین پایان دهد و اگر قادر به این کار باشد جنبش فتح آن را تایید خواهد کرد.

عریقات افزود: باقی ماندن دولت کنونی تا پایان مدت قانونی آن از جمله گزینه هایی است که ابومازن بررسی آنها را آغاز کرده است و وی در روزهای آینده درباره جزئیات گفتگوی بی نتیجه داخلی فلسطینی ها درباره تشکیل دولت وحدت ملی برای مردم سخنرانی خواهد کرد.