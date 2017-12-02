«زیبا شهر» سریال جدید شبکه یک سیما شد/ اثری از مرکز خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال «زیبا شهر» که خانواده، زندگی اجتماعی و شهروندی را محور قرار داده است در مرکز استان خوزستان تولید شده است.

«زیبا شهر» را که ترکیبی از بازیگران بومی - استانی و بازیگران ملی در آن ایفای نقش کرده اند علی اصغر شادِروان کارگردانی کرده است. در کارنامه کاری این کارگردان فیلم های سینمایی تیرباران، بحران، و جدال بزرگ مشاهده می شود.

محسن توکل فرد که تهیه کننده «زیبا شهر» است، می گوید: در این سریال به موضوعات روز جامعه از جمله فضای مجازی، مزاحمت های اینترنتی، مهاجرت به خارج کشور، دفاع مقدس، اشتغال و ازدواج جوانان اشاره شده است.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: «زیبا شهر» در فضای زیر یک بازارچه اتفاق می افتد و داستان دختری را روایت می کند که بعد از مرگ مادرش تصمیم می گیرد برای پدرش حاج صادق باقری آستین بالا بزند و برای او زن بگیرد اما در این مسیر با موانع و مخالفت هایی روبرو می شود.

توکل فرد اظهار کرد: تصویربرداری این سریال چهار ماه به طول انجامید و ما سعی کردیم در این مجموعه که تماما در شهر اهواز فیلمبرداری شده است، زیبایی های این شهر جنوبی کشور را به تصویر بکشیم.

محمد بزرگمهر، عطیه غبیشاوی، زهرا نادری فر، شیلا ارزانی، علی اصغر حیدری، سلیمه رنگ زن، حامد نوری منافی، رامتین خدا پناهی، صدرالدین حجازی، جعفر دهقان، کریم قربانی، علی طالب لو و مالک حدپورسراج از بازیگران مجموعه تلویزیونی زیبا شهر هستند. تیتراژ پایانی این سریال را علیرضا شهاب با شعری از تهمورث پو شیرمحمد خوانده است.

سایر عوامل تولید این سریال عبارتند از مدیرتصویربرداری ابراهیم دوانی نژاد، نویستنده امین بهروزی، مشاور فیلمنامه حسین تراب نژاد، صدابردار علیرضا شیرالی، تدوین علیرضا حاجی پور، موسیقی بهنام صبوحی، طراح گریم منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه کیوان ذوالفقاری، طراح لباس مهناز اسلامی، مدیر برنامه ریزی زنده یاد فرامرز مهرجو، مدیر تولید احمد مکاری، مدیر تدارکات حسین هاشمی نسب، برنامه ریز شیلا ارزانی و علی اکبر دانش، منشی صحنه آزاده جدیدی و دستیار تهیه سید مجتبی پور رضوی.

مجموعه تلویزیونی «زیبا شهر» در ۱۸ قسمت ۴۰ دقیقه ای از امشب ۱۱ آذر ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت. ساعت ۲:۴۵ و ۱۵ روز بعد این سریال بازپخش خواهد شد.