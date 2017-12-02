به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته صبح امروز با حضور روسای اتحادیه های چاپخانه داران تهران، صادرکنندگان صنعت چاپ، لیتوگراف و صحافان در محل اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران برگزار شد.

ایرج استاد علینقی رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی از توافق با برخی شرکت‌های به گفته او معتبر آلمانی برای حضور در نمایشگاه بیست و چهارم چاپ و بسته بندی تهران خبر داد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر تحریم های چند سال گذشته بر صنعت چاپ و بسته بندی گفت: اگرچه در چند سال قبل شاهد اثرات تحریم در این صنعت بودیم اما در چهار سال گذشته تحریم ها در حوزه ماشین آلات صنعت چاپ تا حدود اندکی کمتر شده است.

در ادامه جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان و رئیس هیات مدیره شرکت برگزارکننده این نمایشگاه، با اشاره به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه امسال چاپ و بسته بندی گفت: نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران همه روزه از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان است.

وی افزود: امسال ۱۳ سالن به برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اختصاص داده شده است و در آن حدود ۲۰۰ شرکت خارجی و ۴۵۰ شرکت داخلی به ارائه آخرین دستاوردهای خود در این حوزه خواهد پرداخت.

غفاری رهبر همچنین گفت: ما کار جانمایی از اواخر اردیبهشت امسال شروع کردیم و تا این لحظه تمامی سالن های اختصاص شده به نمایشگاه تکمیل شده است ضمن اینکه ما با کمبود سه تا چهار هزار فضای نمایشگاهی برای شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه صحافان همچنین از تلاش برای جانمایی و استقرار این تعداد از متقاضیان در یک سالن دیگر و مذاکره با مسئولان شرکت سهامی نمایشگاه های ایران جهت تخصیص این فضا در چند روز باقی مانده به آغاز به کار نمایشگاه خبر داد.

در ادامه بابک عابدین رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران از حضور شرکت هایی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، سوئیس، سوئد، ترکیه، تایوان، چین، کره جنوبی، ژاپن، هند و اسلوونی در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی و همچنین حضور هیات های تجاری از کشورهای افغانستان، عراق، عمان و ارمنستان برای انجام مذاکرات اقتصادی با طرف ایرانی در این نمایشگاه خبر داد.

همچنین به گفته وی، تعدادی از اساتید مجرب از کشورهای مختلف برای برگزاری سمینارها و همایش‌های تخصصی با هدف انتقال تجربیات جهانی حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی به فعالان داخلی این صنعت، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

عابدین با تاکید بر اینکه یکی از اهداف صادراتی و بین‌المللی برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای نمایشگاه های مربوط به این حوزه است، گفت: ما سعی می کنیم بر انتقال دانش فنی و نمایش تکنولوژیک حوزه صنعت چاپ را از طریق برگزاری این نمایشگاه انجام دهیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران همچنین گفت: ما از مدیرعامل نمایشگاه «دروپا» خانم دلورمن برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دعوت کرده‌ایم و ایشان در روزهای برگزاری نمایشگاه جلسه‌ای را با روسای اتحادیه‌های حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران با هدف بهبود روابط نمایشگاه چاپ تهران و نمایشگاه دروپا، برگزار خواهند کرد.

وی با اشاره به حدود شش هزار کیلومتر مرز خاکی ایران با کشورهای همسایه، بازار صنعت چاپ را برای ایران در منطقه مناسب ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه درآمد این صنعت در سال ۲۰۱۷ در این منطقه حدود ۵۶ میلیارد دلار بوده تاکید کرد: ما می توانیم جایگاه کشورمان را در حوزه صنعت چاپ و بسته بندی از وضعیت فعلی ارتقا دهیم و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ایجاد تعاملات برای نیل به این هدف است.

عابدین همچنین با اشاره به سرمایه گذاری های به گفته او مناسبی که در چند سال گذشته در حوزه صنعت چاپ و بسته بندی از طرف بخش خصوصی انجام شده است، تاکید کرد: البته ما در حوزه‌هایی از قبیل تتراپک، هنوز به تکنولوژی لازم برای تولید دسترسی پیدا نکرده‌ایم که ضروری است در این حوزه هم سرمایه گذاری های اساسی انجام شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران همچنین با اذعان به اینکه یکی از دلایل مربوط به سخت شدن حضور شرکت های بزرگ در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران، زمان برگزاری این نمایشگاه بوده است، گفت: این زمان مصادف است با کریسمس و تعطیلات سال نو میلادی و این مساله حضور شرکت‌های بزرگ صنعت چاپ را در جهان در این نمایشگاه دشوار می‌کرد.

وی اضافه کرد: امسال تلاش زیادی صورت گرفت تا زمان نمایشگاه به طور اساسی تغییر کند اما با توجه به اینکه تقویم نمایشگاهی این مکان پر بود ما تنها توانستیم زمان نمایشگاه را از ۲۴ دسامبر به ۱۰ روز قبل‌تر یعنی ۱۳ دسامبر منتقل کنیم که این مساله البته انگیزه شرکت‌های خارجی را برای حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران، اندکی بیشتر کرد.

در این نشست همچنین جلیل غفاری رهبر رئیس اتحادیه صحافان تهران در مورد وضعیت مستقر شدن ماشین آلات غول پیکر حوزه صنعت چاپ در نمایشگاه امسال هم گفت: انتقال ماشین آلات چاپ به محل برگزاری نمایشگاه و نصب و راه اندازی آنها در سالن‌های مربوطه کاری است که حداقل ۱۰ روز زمان می‌برد این در حالی است که سالن های نمایشگاهی فقط ۴ روز قبل از شروع نمایشگاه در اختیار ما قرار می گیرد و عملا این کار را با مشکل رو به رو می کند.

وی افزود: البته امسال هم ماشین آلاتی در سالن‌های نمایشگاه مستقر خواهند شد اما همانطور که گفتم این مشکل تا حدودی وجود دارد و چندان هم به ما که مجری نمایشگاه هستیم ارتباط مستقیم پیدا نمی‌کند و تصمیم گیری در این خصوص در اختیار شرکت سهامی نمایشگاه هاست و ما نمی توانیم در مقررات نمایشگاه تغییر اساسی به وجود بیاوریم.

در پایان این نشست احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اتاق اصناف و دست کم چهار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران خبر داد.