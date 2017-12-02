به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ادامه‌گرامی‌داشت هفته‌کتاب، نویسندگان کانونی با مخاطبان خود دیدار می‌کنند.

شهرام شفیعی با مجموعه کتاب «جزیره بی‌تربیت‌ها» ۱۲ آذر مهمان خوزستان است. در همین روز استان مازندران میزبان مرتضی حاتمی با کتاب «راز کوچه باغ هفت توت» می‌شود.

بر همین اساس، در روز ۱۳ آذر عزت‌الله الوندی با کتاب «اسمت چیه تربچه» به آذربایجان غربی سفر می‌کند. در همین روز عباسعلی سپاهی‌یونسی با کتاب «نه نخ شدم، نه خرس» با کودکان و نوجوانان بوشهر دیدار می‌کند.

در ادامه‌ دیدار نویسندگان با مخاطبان روز ۱۸ آذر کتاب «فصل پنجم، سکوت» اثر محمدرضا بایرامی با حضور این نویسنده در همدان به نقد و بررسی گذاشته می‌شود.

تا پایان آذر دیدار نویسندگان و شاعران کانونی با مخاطبان خود ادامه خواهد داشت.