۳۰ پروژه و طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروزجلسه توسعه سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های هلال‌احمر استان برگزار شد.

در این جلسه با دستور حجت‌الاسلام حسن روحانی ۳۰ پروژه زیربنایی و اقتصادی شامل طرح‌های عمرانی، کشاورزی، برق‌رسانی و مخابراتی در سیستان و بلوچستان به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این جلسه از طریق ویدیو کنفرانس اظهار داشت: ۴ پروژه عمرانی در حوزه وزارت نیرو در استان سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است.

وی افزود: سامانه آب شیرین کن چابهار با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان یکی از این طرح ها است که ۱۵ هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند می شوند.

وزیر نیرو بیان داشت: طرح برق رسانی به ۱۵۵ روستا بالای ۱۰ خانوار در استان سیستان وبلوچستان نیز که آذر ماه سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان آغاز شده یکی دیگر از این طرح ها است.

وی گفت: اجرای سازه آبگیر طرح آبرسانی به ۸ شهر منطقه سیستان با ظرفیت ۴ هزار و ۴۰۰ متر مکعب در ثانیه و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و همچنین پست برق ۲۳۰ ولت شهرستان دلگان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه های قابل افتتاح وزرات نیرو در استان سیستان و بلوچستان است.

حجت الاسلام حسن روحانی نیز در این جلسه اظهار داشت: بسیار خوشحالم که اولین سفر استانی ما در دولت دوازدهم به استان سیستان و بلوچستان است.

رئیس جمهور افزود: استان سیستان و بلوچستان دارای استعدادهای بسیار خوبی در بحث کشاورزی و دامداری است که دولت نیز توجه وِیژه ای به آن دارد.

وی ادامه داد: یکی از افتخارات دولت قبل و این دولت توجه به مساله آبرسانی و برق رسانی به روستاها و نیز طرح هایی است که برای حل معضل کمبود آب بوده است.

حجت الاسلام روحانی گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل ترکیب جمعیتی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و مذاهب و همچنین حضور گسترده مردم استان در تمام مسائل انقلاب اهمیت ویژه ای دارد.