به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی همدان، حجت‌الاسلام‌ علی دشتکی از اعزام ۷۰۰ مبلغ به نقاط مختلف استان به مناسب هفته وحدت خبر داد و گفت: ۷۰۰ مسجد در این ایام برنامه‌هایی با موضوع تقویت وحدت برگزار خواهند کرد.

وی با بیان اینکه وحدت از محورهای مهم جهان اسلام است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: یکی از ضرورت‌های اسلام ایجاد انسجام در حوزه فرهنگی و دینی و وحدت اعتقادی و اندیشه‌ای است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اعتقاد مسلمانان به توحید، نبوت، کتاب مشترک و منسجم‌بخش «قرآن» را از ظرفیت‌های جهان اسلام‌ دانست و ادامه داد: تبیین این ظرفیت‌ها در جامعه برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی بسیار کمک‌دهنده است.

حجت‌الاسلام‌ علی دشتکی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی در مساجد در راستای تقویت اندیشه‌های مهم جهان اسلام، عنوان کرد: ۷۰۰ مسجد نیز در این هفته برنامه‌های فرهنگی و دینی متنوعی با موضوع و محوریت وحدت برگزار خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشن سرور به مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول، در هیئت‌ها و مساجد استان همدان اظهار کرد: برگزاری جشن ۱۷ ربیع‌الاول در ۳۵۰ مرکز و موسسه قرآنی، ۲۰۰ هیئت و ۷۰۰ مسجد نیز از برنامه‌های مهم خواهد بود.