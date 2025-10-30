حجت الاسلام علمی: انسجام امت اسلامی در میدان جنگ فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی علمی در دوره توانمندسازی ماه که با حضور جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی هیئتهای مذهبی مازندران در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بابل برگزار شد، بر اهمیت انسجام امت اسلامی و نقش هیئتها در میدان جنگ رسانهای و فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت وحدت در امت اسلامی اظهار داشت: معصوم انسجام را مایه عزت امت و تفرقه را عامل ضعف دانسته است و در جنگ ۱۲ روزه جلوه حقیقی این وحدت مشاهده شد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته نمیشود و نبرد میان کفر و اسلام همچنان در عرصههای مختلف ادامه دارد.
حجتالاسلام علمی تأکید کر: امروز نبرد اصلی در فضای سایبری، اقتصادی و فرهنگی جریان دارد و نتانیاهو خود اذعان کرده است که سلاح این عصر فضای مجازی است، بنابراین باید در این میدان به توانمندی برسیم.
وی همچنین یادآور شد: در حوزه عفاف و حجاب دشمنان فراتر از ظواهر حرکت کردهاند و نیازمند انسجام مقدسی هستیم که امام امت بر آن تأکید داشتند.
نقش وحدت و همدلی در پیشبرد اهداف دینی
حجتالاسلام محمد مهدی شریف تبار، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران، نیز با اشاره به نقش وحدت و همدلی در پیشبرد اهداف دینی گفت که اگر جمعهای ما با درک درست از کار گروهی و ضریب همافزایی در کنار هم قرار گیرند، حاصل این اتحاد قدرتی عظیم در استمرار مسیر ولایت خواهد بود.
وی افزود: عرصه ولایت همان خط توحیدی است که همه فعالیتهای دینی باید در جهت آن منسجم شوند و هیئتها با مدیریت منسجم، بازوهای فرهنگی شوند.
حسین حسینزاده، مسئول سازمان سراج استان مازندران، درباره رسانه در هیئت، حجتالاسلام سیدمحمد صادقی آرمان درباره مدیریت تشکیلات در هیئتها و کانونهای فرهنگی و حجتالاسلام صادقی درباره تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در هیئتهای مذهبی و کانونهای تبلیغی سخنرانی کردند.
در حاشیه دوره، نمایشگاهی با محوریت جمعیت و خانواده برگزار شد که با استقبال گسترده همراه بود.
در این نمایشگاه آثار، پوسترها و طرحهای فرهنگی مرتبط با سبک زندگی اسلامی، تحکیم خانواده و نقش هیئتها در ترویج فرهنگ فرزندآوری به نمایش گذاشته شد. در اختتامیه نیز شرکتکنندگان به بیان تجربهها، دستاوردها و پیشنهادهای خود در زمینه فعالیت هیئتها و تشکلهای دینی پرداختند.
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