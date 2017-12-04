حضور هافبک ذوب آهن در تراکتور قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حضور احسان پهلوان در تراکتورسازی تبریز تقریبا قطعی شده است. او که دفترچه اعزام به خدمت خود را دو ماه پیش پست کرده بود قرار است پس از درخواست رسمی باشگاه تراکتورسازی تبریز از سازمان نظام وظیفه عمومی، به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود.

همچنین وضعیت دانیال اسماعیلی فر و مهدی مهدی پور قرار است این هفته مشخص شود تا آنها نیز به عنوان سرباز به تراکتور رفته و در این تیم بازی کنند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی لیگ برتر می تواند در نیم فصل بازیکن بگیرد و خود را برای ادامه رقابت های لیگ برتر و بازی در لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.