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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

حضور هافبک ذوب آهن در تراکتور قطعی است

حضور هافبک ذوب آهن در تراکتور قطعی است

هافبک ذوب آهن اصفهان به احتمال فراوان پس از بازی با نفت تهران راهی تبریز می شود تا به عنوان سرباز برای تراکتورسازی بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور احسان پهلوان در تراکتورسازی تبریز تقریبا قطعی شده است. او که دفترچه اعزام به خدمت خود را دو ماه پیش پست کرده بود قرار است پس از درخواست رسمی باشگاه تراکتورسازی تبریز از سازمان نظام وظیفه عمومی، به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود.

همچنین وضعیت دانیال اسماعیلی فر و مهدی مهدی پور قرار است این هفته مشخص شود تا آنها نیز به عنوان سرباز به تراکتور رفته و در این تیم بازی کنند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی لیگ برتر می تواند در نیم فصل بازیکن بگیرد و خود را برای ادامه رقابت های لیگ برتر و بازی در لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

کد مطلب 4161939

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