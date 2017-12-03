اعتراض به تشکیل شورای سرمایه گذاری شهرداری بدون تصویب شورا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در اعتراض به یکی از دستور جلسات شورا که در راستای نامه شهردار تهران به رییس شورا در خصوص معرفی دو نفر از اعضای شورا برای حضور در شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران گفت: در نامه شهردار تهران آمده است که با عنایت به تغییر رویکرد شهرداری تهران به منظور سیاستگذاری، تدوین راهکارهای اجرایی، استفاده حداکثری از مشارکت بخش عمومی و خصوصی و اداره امور شهر، توسعه زیرساخت ها، ایجاد تنوع در تامین پروژه های مالی شهری، جلب و ارتقاء میزان مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بازآفرینی روابط مالی شهرداری با دولت، برون سپاری و یا واگذاری پروژه های نیمه تمام و یا در حال بهره برداری به بخش خصوصی، کاهش تصدی گری و کاهش هزینه های نگهداشت مدیریت شهری، این شورا در حالی تشکیل شده است ، این در حالیست که سابقه ای که در شهرداری تهران در تشکیل چنین شوراهای موازی داریم هیچگاه سابقه خوبی نبوده و این شوراها در مدیریت شهری گذشته محملی برای اتخاذ تصمیماتی بوده که اختیار نظارت را از شورا گرفته است.

وی در ادامه در نقد به تشکیل این شورا بیان کرد: ابتدا می بایست آیین نامه، اساسنامه، چارچوب و شرح وظایف شورای مذکور در شورای شهر می آمد و مورد بررسی اعضا قرار می گرفت که آیا اساساتشکیل چنین شورایی ضرورت دارد یا خیر؟ چراکه علاوه بر کمیسیون های مرتبط در شورا در حال حاضر معاونت مالی و اقتصادی، سازمان سرمایه گذاری ، شرکت سرمایه گذاری شهر و ده ها شرکت و سازمان مشابه دیگر داریم.

سالاری ادامه داد: در زمان مدیریت شهردار سابق هم چنین شوراهایی تشکیل شد و در اصل همین مدیریت های محلی که امروز با این همه هزینه ، تشکیلات و بروکراسی متاسفانه خروجی موثری نداشته اند نتیجه تشکیل یک شورای هماهنگی تحت عنوان شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران بود که در یکی از جلسات شورا مصوبه گرفته شده بود که چند نفر عضو شورا در آن عضو باشند ، لذا جهت تنویر افکار اعضای شورا می گویم اینکه شهردار تهران با توجه به وضعیت نابهنجار درآمدها می بایست یک تغییر رویکرد جدی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشد یک ضرورت انکار ناپذیر است اما تشکیل چنین شوراهایی چنانچه قرار است منشاء تصمیم گیری و سیاستگذاری و اقدامات عملی باشد می بایست در شورای شهر تصویب شوند.

وی در ادامه با اشاره به شیوه نامه امورسرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری ها که در سال ۹۱ توسط وزیر کشور به تمامی شهرداری ها ابلاغ شده است گفت: در این مصوبه که تبدیل به قانون شده آمده است تصمیمات در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری ها باید در شوراهای شهر به تصویب برسد لذا اگر قرار است این شیوه نامه عملیاتی شود و اعضای شورای شهر تهران در راستای این مصوبه عمل کنند تشکیل شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران با شرح وظایف مشخص باید در صحن شورای شهر تهران به تصویب برسد.

در ادامه این جلسه محسن هاشمی رئیس شورا در واکنش اظهارات سالاری، گفت: شهردار می‌تواند هر شورایی را ایجاد کند و در نامه نیز اعلام کرده در صورت صلاحدید اعضای شورا، ما می‌توانیم دو نفر را معرفی کنیم و یا نکنیم. ضمن اینکه این شورای مصوب نیست و مشورتی است.

در پایان به پیشنهاد رسولی، این طرح برای بررسی چهارچوب تشکیل شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران برگشت داده شد.صبح امروز طرح انتخاب دو نفر از اعضای شورا برای حضور در شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت که مقرر شده بود امینی و میرلوحی به عنوان نماینده‌های شورا در این شورای سیاستگذاری انتخاب شوند.