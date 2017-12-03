۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس:

تغییرات در فضای سیاسی و اقتصادی از حوزه اجتماعی آغاز می شود

جهرم- معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: لازمه تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی تغییر در حوزه اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ هادی پژوهش جهرمی یکشنبه در نشست با سازمان‌های مردم نهاد شهرستان جهرم گفت: دولت محدودیت های بسیاری  دارد که نیاز است سازمان های مردم نهاد با ایفای نقش خود کارهای بر زمین مانده را به سرانجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز دولت ها تصدی گری نمی کنند، افزود: دولت نمی تواند همزمان تولی‌گر و تصدی‌گر  باشد به همین منظور اموری که شرایط آنها فراهم است باید به دست مردم سپرده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس به نقش مردم در حوزه فرهنگ و آداب سنت‌ ها٬ اعتقادات٬ بینش‌ها و ‌نگرش‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت:  تغییر در حوزه اجتماعی لازمه تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی است.

پژوهش جهرمی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند هزینه سازمان‌ های مردم نهاد را پرداخت کند، بیان کرد: نقش دولت در قبال سازمان های مردم نهاد تنها تسهیل در امورات آنها است.
 

