۱۷ روایت داستانی از ۱۷ تابلو نقاشی به قلم نویسندگان معاصر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، «زنده در شکل و رنگ: ۱۷ نقاشی از هنرمندان بزرگ» نام کتابی متشکل از ۱۷ داستان کوتاه است که به انتخاب لارنس بلاک فردا (سه شنبه ۵ دسامبر) وارد بازار کتاب می‌شود.

لارنس بلاک خود نویسنده است و بیش از نیم قرن است که به نوشتن آثاری در سبک اسرارآمیز و معمایی پرداخته و جوایز متعددی هم در کارنامه دارد. جدیدترین کتاب وی «دختری با چشمان آبی عمیق» نام داشت که به تازگی به بازار آمده است.

وی مبدع خلق کتابی شده که متشکل از داستان‌هایی است که هر یک برمبنای یک نقاشی شکل گرفته‌اند.

این کتاب از مجموعه‌ای داستان کوتاه تشکیل شده که بر مبنای تابلوهای رنگی از قرن شانزدهم شکل گرفته و هر یک به نوعی به یکی از این تابلوها مربوط هستند. یک تابلوی قرن هفدهم نیز در صفحه مقدمه جای گرفته است.

لارنس بلاک ادیتور این مجموعه داستان خودش را برمبنای تابلوی «چهار زن جوان» اثر رافایل کشده است. تابلوهای دیگری از نقاشانی چون نورن راکویل، رنوار، گوگن، بوش، نقاشی غار ولاسکویز، اوکیف، لیلاس تورنس نیوتون در این کتاب گرد آمده‌اند و خود موضوع داستانی شده‌اند. بیشتر داستان‌ها به نوعی به این نقاشی‌ها پیوسته هستند و گاه حتی به صورت مستقیم موضوع قصه قرار گرفته‌اند.

جویس کرول اوتس، لی چایلد، مایکل کانلی، دیوید مورِل، جفری دیوِر از جمله نویسندگانی هستند که در این طرح مشارکت داشته‌اند.

وارن مور، توماس پلاک، سارا واین‌من، اس. جی. روزان، کریستین کاترین راش، جو آر. لندزدیل، جیل دی. بلاک، جاناتان سنت‌لوفر، جاستین اسکات، گایل لوین و نیکلاس کریستوفر دیگر نویسندگان حاضر در این کتاب هستند.

این کتاب در ۲۸۸ صفحه از سوی «پگاسوس بوکز» ۵ دسامبر ۲۰۱۷ وارد بازار کتاب می‌شود.

تمام این داستان‌ها سال ۲۰۱۷ نوشته شده‌اند و کپی رایت آنها مربوط به همین کتاب است.

این کتاب با جلد سخت به قیمت ۲۰.۷۸ دلار و در نسخه کیندل به قیمت ۱۷ دلار منتشر می‌شود.