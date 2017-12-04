به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، برنامه «شباهنگام» به تهیه کنندگی علی ملکی ترکیبی از دکلمه و آواز است که در هر برنامه یکی از آثار خوانندگان سنتی ایران را پخش می کند.

مریم مه نگار مجری برنامه است که در هر برنامه دکلمه هایی از آثار شاعران بنام کشور از جمله حافظ، مولانا، عطار نیشابوری و ... را اجرا می کند.

«شباهنگام» در کاخ موزه گلستان تصویربرداری شده است و در هر قسمت خوانندگانی همچون سالار عقیلی، حسام الدین سراج، رسول کارگشا، سینا سرلک، محمد حبیبی، بهرام سارنگ و غلامعلی پیروی تصنیف هایی را اجرا می کنند.

عوامل تولید این برنامه عبارتند از کارگردان و تدوینگر محمدرضا راه پیما، نورپرداز محمد رمضانی، تصویربرداران احمد عسگری، علی قاسمی و مهدی قاسمی پور.

«شباهنگام» به تهیه کنندگی علی ملکی کاری از تامین برنامه شبکه یک سیما است که هر شب حوالی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۲۰ دقیقه پخش می شود.