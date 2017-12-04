به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی وزنه بردار ۲۷ ساله ایلامی تیم ملی سعی دارد پس از دو سال در رقابتهای جهانی آمریکا، طلسم عدم رسیدن به مدال را بشکند و به مدال طلای جهان دست پیدا کند.

هاشمی در آخرین رکوردگیری اردوی تیم ملی در بابلسر در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوضرب وزنه ۲۲۸ کیلویی را مهار کرد و مجموع ۴۱۳ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد.

علیرضا سلیمانی دیگر ملی پوش ۲۱ ساله و گیلانی وزنه برداری کشورمان که عنوان نایب قهرمانی نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۳ را در کارنامه دارد، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت ها و بدشانسی های مکرر، حالا قصد دارد با شکستن طلسم بدبیاری های سال اخیر، در نخستین میدان بزرگ وزنه برداری جهان، خود را اثبات کند.

سلیمانی در سال ۲۰۱۷ به مسابقات بازی های داخل سالن آسیا در ترکمنستان اعزام شد تا با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گیرد.

وی در رکوردگیری بابلسر توانست در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۳ کیلویی را به نام خود ثبت کند. وی در حرکت دوضرب وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را بالای سر برد و با مجموع ۴۰۵ کیلوگرم، با عملکرد قابل قبول در این رکوردگیری، راهی رقابتهای جهانی آناهیم آمریکا شود.

در استارت لیست نهایی این وزن، ایوان افریموف ازبکستانی با رکورد ورودی ۴۱۰ کیلوگرم در صدر جای گرفته و آرتورس پلسنیکس از لتونی با رکورد ورودی ۴۰۵ کیلوگرم در جایگاه دوم است. میشالسکی از لهستان با رکورد ورودی ۴۰۳ کیلوگرم در رتبه سوم قرار دارد. علیرضا سلیمانی و علی هاشمی دو ملی پوش دسته ۱۰۵ کیلوگرم کشورمان با رکورد ورودی ۴۰۱کیلوگرم در جایگاه های بعدی ایستاده اند.