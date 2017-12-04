محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام ارائه لایحه «قانون جامع انتخابات» به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: رئیس مجلس حدود سه ماه پیش جلسه‌ای را با حضور برخی اعضای شورای نگهبان، کمیسیون شوراهای مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کشور تشکیل داد تا این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در آنجا این بحث مطرح شد که قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بررسی شده و اشکالات آن از جمله در حوزه‌های تبلیغات و شرایط و صلاحیت نامزدها، سازوکار بررسی صلاحیت‌ها و نوع اعتراضات نامزدها رفع شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی باید در این اصلاحات مد نظر باشد، گفت: با توجه به اینکه دولت لایحه‌اش را برای قانون جامع انتخابات تاکنون ارائه نداده، فعلاً خودمان وارد عمل شده‌ایم و در حال بررسی اشکالات قوانین انتخابات مختلف در کشور هستیم. اگر دولت لایحه جامع را ارائه دهد، ما این اصلاحات را در آن لایحه می‌گنجانیم و اگر ندهد، بنا داریم که خودمان در قالب طرح، اصلاحاتی را انجام دهیم.

کولیوند افزود: در این رابطه، در حال حاضر بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و ۷۰ درصد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی و اصلاح شده است؛ بعد از اتمام بررسی قانون انتخابات مجلس، وارد بررسی و اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شویم و در نهایت نتیجه کار را در قالب یک طرح آماده می‌کنیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه اختیار ما نیست و مربوط به خود خبرگان است و اگر اصلاحاتی لازم باشد، در همان جا صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دولت هنوز هم زمان مشخصی را برای ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس اعلام نکرده، اظهار داشت: بیش از هفت ماه است که منتظر دریافت لایحه دولت هستیم، اما همچنان خبری نیست؛ آن‌طور هم که ما می‌بینیم، دولت درگیر لایحه بودجه ۹۷ شده و دیگر بعید است که امسال لایحه‌ای به مجلس بیاید و چندان امیدی نداریم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: ما کارمان را در کمیسیون شوراها تکمیل می‌کنیم و نتیجه کار را در قالب «طرح» برای قانون جامع انتخابات» به صحن مجلس ارائه می‌دهیم .

بررسی نهایی طرح تا یک ماه آینده در کمیسیون/ ارائه به صحن تا آخر سال جاری

کولیوند درباره مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها گفت: در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری، شرایط اولیه ثبت‌نام‌کنندگان در قالب شرایط عمومی و اختصاصی اصلاح شده که در حوزه شرایط اختصاصی، شاخصه «رجل سیاسی ـ مذهبی» مد نظر است که البته در این رابطه شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و در حال حاضر نیز مشغول انجام این کار هستند.

وی ادامه داد: در حوزه قانون انتخابات مجلس نیز، سازوکار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و موضوع تبلیغات نامزدها از جمله نحوه تبلیغات و منابع مالی نامزدها در دست بررسی و اصلاح است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: تا یک ماه آینده کار بررسی طرح جامع انتخابات در کمیسیون به پایان می‌رسد، اما با توجه به اینکه مجلس از آن زمان وارد بررسی لایحه بودجه ۹۷ می‌شود، امکان طرح در صحن نخواهیم داشت و تا آخر سال جاری، طرح را به صحن مجلس ارسال می‌کنیم.