نیروی زمینی سپاه اقتدار خود را در سوریه نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردارسرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی سخنانی در مراسم تکریم و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، با بیان اینکه همه دشمنان ما به دنبال تغییرات اساسی در انقلاب و نظام ما هستند، اظهار داشت: ما تاکنون واقعیت‌های تلخ و پرمخاطره ای را در عمر انقلاب در سرزمین خود و دیگر سرزمین‌ها تجربه کرده و به این نتیجه رسیده ایم که اگر در زمین قادر به مهار و اداره تحولات باشیم، میتوانیم همه راهبردهای دشمنان را به شکست واداریم.

سردار سلامی تصریح کرد: نیروی زمینی سپاه در مرکز تحولات قرار دارد و هرگز از مرکز اولویت‌های ما خارج نخواهد شد.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم توان هوایی و موشکی قابلیت بالایی دارد اما نقش محوری اقتدار تعیین کننده که ضامن بقای نظام ما و سایر نظام هاست قدرت زمینی است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تا زمانی که یک نظام تصویری از یک اقتدار مسلط ایجاد نکند به امنیت نمی‌رسد، گفت: نیروی زمینی سپاه بدون اغراق توانسته نقش اقتدار را ترسیم کند.

سردار سلامی افزود: وقتی این نیرو قادر است پشت سر هم با انواع مختلف عملیات‌های تهاجمی و دفاعی با هر تهدیدی مقابله کند، مثلا اگر قرار است در جنوب شرق چند عملیات انتحاری صورت بگیرد همه آنها را خنثی می‌کند، این همان نقش اقتدار است.

وی ادامه داد: نیروی زمینی سپاه در شمال غرب و شمال شرق و در سرزمین‌های دیگر مثل سوریه هم این اقتدار را نشان داده و با سرشاخه های عمل دشمن می‌جنگد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: وقتی نیروی زمینی موفق می‌شود سیاست‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده و عامل بازدارندگی باشد و وقتی حجم تهدیدات کاهش پیدا می‌کند، به خاطر ماهیت اقدامات نیروی زمینی سپاه است.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: میدان جنگ نیروی زمینی، چهار راهی است که در آن سیاست امریکا و اسرائیل و اروپا و برخی از کشورهای منطقه مثل عربستان وجود دارد و کار بزرگی است.

وی با اشاره به اهمیت برقراری امنیت در مرزها گفت: مرزها در منطقه غرب آسیا اهمیت فوق العاده‌ای پیدا کرده اند و در این راستا کار اجتماعی نیز در ایجاد امنیت نقش ویژه‌ای دارد که باید در کنار آن به عملیات رسانه ای و فناوری در پشتوانه امنیت نیز توجه شود که همه اینها محیط کار نیروی زمینی را مشخص می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: بخش مهندسی نیروی زمینی، با اقداماتی نظیر جاده و دژ و پایگاه و موانع و حفاظت الکترونیک و غیر الکترونیک مرزها را غیر قابل نفوذ می‌کند.

سردار سلامی افزود: در آینده نزدیک، افتتاح بیش از ۴ هزار پروژه محرومیت زدایی توسط نیروی زمینی را خواهیم داشت که با نیت خدمت بوده اما تاثیر مستقیمی نیز بر امنیت دارد.

وی اظهار داشت: این اقدامات به هیچ وجه صرف هزینه نیست بلکه یک سرمایه گزاری برای نظام است و هر نظامی که با مردم گره بخورد، باقی می‌ماند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نیروی زمینی در حال تلاش است تا همه اجزای قدرت خود نظیر هوانیروز، پهپاد و جنگال را تکمیل کند و این نیرو رشد بسزایی در کسب اطلاعات از دوردست داشته است.

سردار سلامی با بیان اینکه عملیات نیرو، تجربیات زیادی را از سوریه و عراق و شمالغرب و جنوب شرق جمع آوری کرده و کاملا به روز است، افزود : سازمان تحقیقات نیروی زمینی احیا شده و جهش پیدا کرده و سازمان برتر جشنواره مالک اشتر نیز شد.

وی تصریح کرد: وقتی ایران امن است مثل این است که در قلب آتش گلستان درست کرده ایم و این با امنیت کشوری مثل سوییس و سوئد که تهدیدی ندارند، فرق می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی تروریست‌ها وارد مجلس شدند، نیروی زمینی سپاه بود که حرف آخر را زد و در کمک‌رسانی به زلزله زدگان و برقراری امنیت در غرب و شرق کشور، عملکرد این نیرو مایه افتخار است.

وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد سردار عراقی در جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: سردار عراقی را همه می‌شناسیم. او از فرماندهان عاشورایی دفاع مقدس و بعد از آن هستند و سردار سلیمانی از ایشان بعنوان فرماندهی لایق یاد می‌کند.

در این مراسم، سردار روح الله نوری به عنوان جانشین جدید فرمانده نیروی زمینی سپاه معارفه و از زحمات سردار عبدالله عراقی قدردانی شد.

سردار نوری پیش از این فرماندهی قرارگاه مدینه و فرماندهی سپاه ثارالله (ع) کرمان را برعهده داشته است.