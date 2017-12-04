نمایش برگزیده ای از آثار هند در کاخ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کاخ گلستان، مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: برای نخستین بار است که کاخ گلستان تعدادی از آثار نفیس هنرمندان کشور هند متعلق به دوره قاجار را از گنجینه این مجموعه میراث جهانی برای نمایش انتخاب کرده است.

وی افزود: با بررسی روابط ایران و هند در طول هزاران سال به خوبی می توان مشاهده کرد که این دو کشور دارای اشتراکات فرهنگی بسیار بودند و می­توان عنصر فرهنگ را اصلی ترین و کلیدی ترین مولفه در تداوم، پیوستگی و ارتباط میان آنها در طول تاریخ چندین هزارساله دانست، همچنین تجلی این اشتراک فرهنگی را می توان در زمینه های مختلف مانند هنر، معماری، عرفان، ادبیات و موسیقی به روشنی دید. بنا به گفته جواهر لعل نهرو «روابط ۲ کشور ایران و هند یک داستان کهنه تاریخ جهان است و به نظر می رسد که از این هم قدیمی تر به شمار می رود.»

نصرتی تصریح کرد: نمایشگاه برگزیده از آثار هند در دو بخش برپا می شود، بخش اول به آثار اهدایی کشور هند به ایران در دوره قاجار اختصاص دارد که می توان به نمایش ۵۰ اثر شاخص مانند نسخه های خطی برگزیده کاخ گلستان در دوره های تیموری، صفوی و قاجار که شامل «دیوان پنج گنج جامی»که مشهورترین نگارگران عصر تیموری و صفوی آن را نگارگری کردند به همراه «دیوان امیر حسن دهلوی» از شاعران پارسی هندوستان قرن ۷ و ۸ و دیوان «امیرشاهی سبزواری» دوره تمیموری اشاره کرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اظهار کرد: از دیگر آثار نفیس اهدایی کشور هند به شاهان قاجار که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است می توان به بشقاب و گلدان از جنس یشم با تزیینات سنگهای قیمتی، حکاکی و منبت کاری شده، انواع قاب آینه، غلاف شمشیر، جعبه نقره هدیه ارامنه هندوستان، اسلحه شکاری هدیه جواهر لعل نهرو، انواع مبل و میز منبت کاری شده و کشکول برنجی دوره صفوی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم نمایشگاه ۲ آلبوم از ۷ آلبوم عکس که مربوط به عکس های تاریخی کشور هند بوده انتخاب شده است و به همراه ۴۳ تصویر که به بناها، مناظر و شخصیت های کشور هند اختصاص دارد، در عکس خانه کاخ گلستان به نمایش در می آید. همچنین مجموعه آثار هر ۲ بخش نمایشگاه به شکل کتاب به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه ساعت ۱۶ روز ۱۵ آذر با حضور مسئولان میراث فرهنگی و سفرای کشورهای مختلف در عمارت بادگیر افتتاح می شود و قطعاتی از موسیقی هند توسط استاد «راناجیت سینگوپتا» نواخته می شود. مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان واقع در میدان ارگ از ساعت ۹ تا ۱۶ تا پایان آذر میزبان علاقه مندان است.