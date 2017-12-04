غربگرایان مروج «مذاکره موشکی» مزدور عربستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علی باقری معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، امروز دوشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه امام خمینی(ره) اظهار کرد: اگر به دنبال آن هستیم که از سیره و روش ائمه (علیهم السلام) برای مسایل خود درس بگیریم، باید به امام زمان خود مراجعه کنیم، چرا که حجت خدا در هر زمان امام آن زمان است.

وی افزود: در زمان امامت امام حسن اگر کسی به امام حسین مراجعه می کرد، سیدالشهدا او را به امام زمان یعنی امام حسن ارجاع می داد، چرا که در زمان امامت امام حسن، سیدالشهدا نیز پیرو آن امام بود.

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: دولتمردان ما اگر میخواهند از روش ائمه پیروی کنند، به جای برداشتهای ناقص و بعضاً خلاف واقع از سیره ی ائمه علیهم السلام، باید به امام زمان(عج) مراجعه کنند و حال که دسترسی به ایشان میسر نیست، بنا به دستور معصوم(ع) باید به نایب ایشان که اکنون نایب الامام خامنه ای است رجوع کنند تا به بیراهه نروند.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما به دولتمردان توصیه می کنیم مقدسات مردم را وارد سیاست بازی ها نکنند و بگذراند که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و امام رضا(ع) برای مردم باقی بماند. در اسلام امام مصالحه و امام مذاکره و امام مناظره نداریم، همه ی ائمه امام اسلام بودند و بر اساس اسلام جنگ کردند، صلح کردند، مناظره کردند و یا تقیه کردند.

وی گفت: انتساب نسبت هایی مانند امام مصالحه و امام مذاکره و امام مناظره به ائمه اطهار ناشی از نقصان اطلاعات تاریخی و عدم درک و فهم مقام و جایگاه امام در جامعه ی دینی است. پیرو واقعی سیره ی ائمه کسی است که در هر زمان به امام زمان خود رجوع کند و امروز راه نجات در تأسی تام و تمام و بدون چون و چرا از نایب امام زمان یعنی نایب الامام خامنه ای است.

باقری اظهار داشت: برخی گفته اند که کربلا درس مذاکره است. اگر انتساب اینگونه نسبت های ناروا به ساحت امام حسین ادامه پیدا کند، نباید تعجب کنیم که روزی آقایان بگویند ما در مذاکره موفق تر از امام حسین بودیم، چرا که ما با مذاکره توانستیم سایه ی تهدید جنگ را برداریم ولی امام حسین با مذاکره هم نتوانست سایه جنگ را از سر یارنش بردارد!

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: همچنین مردم تعجب نکنند اگر روزی آقایان مدعی شوند که امام حسین شب عاشورا برای عبادت از دشمن مهلت نخواست، بلکه این مهلت برای این منظور بود که امام تا صبح دعا می کرد: خدایا این ۷۲ تن یار را از من بگیر و به جای آن یکی از دولتمردان تدبیر و امید را به من بده تا بتوانم با مذاکره، سایه جنگ را از روی زن و بچه و یارانم بردارم!

وی افزود: برخی شرایط زمان توافق هسته ای(برجام) را با شرایط زمان امام حسن مقایسه کردند و از این طریق خواستند تا ضعف ها و کاستی های راهبردی و اساسی برجام را بپوشانند، در حالی که شرایط حاکم در زمان امام حسن با وضعیتی که آقایان برجام را پذیرفتند به هیچ وجه همسان نبود. امام حسن در شرایطی مجبور به صلح شدند که برخی از کارگزاران حکومت ایشان به دشمن پیوسته و برخی دیگر نیز در شرف بیعت با معاویه بودند.

باقری گفت:‌ آیا در زمانی که برجام پذیرفته شد برخی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با آمریکا بیعت کرده بودند و یا در شرف بیعت با دشمن بودند؟ اگر چنین بوده مدعیان تشابه دوران کنونی با زمان امام حسن علیه السلام اسامی این افراد خائن را اعلام کنند تا مردم به حساب آنها برسند.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برخی شرایط کنونی را با وضعیت دوران امام رضا مقایسه میکنند، این در حالی است که در آن زمان امام حکومت نداشت، ولی امروز نظام اسلامی با برخورداری از همه مؤلفه های قدرت، دشمن را در عرصه های مختلف شکست داده و مقتدر و سرافراز در حال پیشرفت است.

باقری گفت: همانطور که در جریان فتنه برخی از خواص با سکوت خود بر جسارت فتنه گران و طولانی شدن دوره فتنه گری افزودند، امروز نیز متأسفانه برخی خواص درباره ی مسایل اساسی و حیاتی انقلاب، نیرنگ ها و فریب کاری های دشمن و نیز وادادگی و دلدادگی غربگرایان و روشنفکرنمایان داخلی ساکتند.

وی تصریح کرد:‌ در بررسی فتنه هیچ گاه به هزینه های مادی و معنوی سکوت خواص که موجب جسارت فتنه گران و طولانی شدن دوره فتنه شد، پرداخته نشده و اگر روزی به این موضوع پرداخته شود، معلوم نیست که خواص ساکت بتوانند خسارت های ناشی از سکوت خود را جبران کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آیا اگر شهید حججی ها نیز مانند این افراد فکر میکردند و برای سردادن در مسیر اسلام و انقلاب تعلل می کردند، امروز جام پیروزی بر تروریسم در دستان ملت ایران بود؟ انتظار به حق از خواص این است که به وظیفه ی دینی، انقلابی و ملی خود در چارچوب رهنمودها و منویات رهبر انقلاب عمل کرده و نقش تاریخی خود را ایفا کرده و در برابر انحراف ها و بدعت های سیاسی روشنفکرنماها، حقایق را برای مردم تبیین نمایند زیرا معلوم نیست خسارت و هزینه ی سکوت خواص در قبال لجن پراکنی غربگرایان به ساحت امنیت و منافع ملی کمتر از سکوت آنها در قبال فتنه ی ۸۸ باشد.

باقری همچنین در جمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: هیچ کس با اصل مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی مخالف نیست، بلکه آنچه محل اختلاف انقلابی ها با غربگرایان است این است که اولاً؛ مذاکره تنها ابزار دیپلماسی نیست، ثانیاً دیپلماسی تنها راه تثبیت حقوق ملی و تأمین منافع ملی نیست، ثالثاً هر موضوعی قابل مذاکره نیست و رابعاً هر طرفی قابل مذاکره نیست.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام ثابت کرد اگر صرفاً تحت پرچم دیپلماسی و تنها با سلاح مذاکره به مصاف دشمن برویم، نتیجه این می شود که اولاً؛ ملت ایران از بسیاری از حقوق هسته ای تا ابد محروم شده است، ثانیاً؛ محدودیت های متعدد و شدیدی بر فعالیت های هسته ای کشور تحمیل شده است، ثالثاً؛ دستاوردهای متعددی هسته ای کشور نابود شده و یا در آستانه ی نابودی قرار گرفته است و رابعاً؛ به اعتراف مذاکره کنندگان نتیجه ای بهتر از "تقریباً هیچ" عاید ملت ایران نشده است.

وی افزود: اختلاف انقلابی ها با غربگرایان در این است که برای انقلابی ها حقوق ملت، منافع ملی و امنیت ملی اصل و مبنا است، ولی برای غربگرایان دستیابی به توافقی که رضایت بیگانه را تأمین نماید اصالت دارد، هر چند که این توافق موجب تضییع حقوق ملت، خدشه به منافع ملی و حتی نقض امنیت ملی هم شود.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای سابق تاکید کرد: برجام ثابت کرد که نه آمریکای اوبامای مؤدب و نه آمریکای ترامپ دیوانه طرف قابل اعتمادی برای مذاکره نیست ولی غربگرایان می خواهند همان بلایی را که بر سر حقوق و دستاوردهای هسته ای این ملت مظلوم آوردند، بر سر توانمندی موشکی و حضور و نفوذ منطقه ای ایران اسلامی هم بیاورند.

باقری گفت: غربگرایانی که مذاکره موشکی را تجویز و ترویج می کنند می خواهند گزینه نظامی علیه ایران را روی میز حکام عیاش عربستان هم قرار دهند. از این رو کسانی که مذاکره موشکی را تئوریزه می کنند، فقط نوکر آمریکا بلکه مزدور عربستان هم هستند.

وی اظهار داشت: کسانی که امروز برای مذاکره ی موشکی با دشمن نسخه می پیچند، دیروز مذاکره با تروریست های داعش در سوریه و قبل از آن مذاکره با تروریست های طالبان در افغانستان را تجویز می کردند. حد و مرز قدرت دفاعی کشور، و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه است، لذا روشنفکرنماهایی که برای مذاکره ی موشکی بسترسازی می کنند، عملاً درصدد اِعمال محدودیت بر روی توان نظامی و دفاعی کشور هستند، در حالی که کم و کیف تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد و دشمنان ملت ایران بدون توقف در حال افزایش قدرت تهاجمی خود هستند.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام چنان ایران را در نظر دشمنان ضعیف کرده است که آن ها به خود جرأت داده اند تا برای کاهش توان دفاعی ایران اسلامی فضولی کنند. پذیرش مذاکره موشکی ذهنیت نادرست دشمنان مبنی بر ضعف ایران را به اثبات خواهد رساند و آن ها را نسبت به استمرار و حتی تشدید فشارها علیه ایران ترغیب خواهد نمود.

باقری در پایان تصریح کرد: زیاده خواهی غربی ها در موضوع هسته ای پس از برجام به جایی رسیده است که حتی دانشجوی ایرانی برای این که در یک موضوع پژوهش کند باید از آن ها اجازه بگیرد. در شرایطی که دانشجوی ایرانی قبل از برجام برای کارهای علمی باید از استاد خود اجازه می گرفت ولی پس از برجام دانشجوی ایرانی برای انجام کارهای علمی به جای استاد باید از امریکا اجازه بگیرد! غربگرایان نمی توانند این ننگ را از خود بزدایند که با برجام ایران را از اوج پیشرفت در قرن بیست و یک به حضیض عقب ماندگی در قرون وسطی فرستادند.