برای حل مشکلات جهان اسلام نیازمند وحدت مسلمانان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی، غروب سه‌شنبه در همایش علمی «وحدت در سیره و کلام حضرت محمد(ص)» که در دانشگاه مجازی جامعه المصطفی(ص) برگزار شد با بیان اینکه مشترکات امت اسلامی بالای ۹۵ درصد است، گفت: این در حالی است که متاسفانه اختلافات با توطئه دشمنان و برخورد جریانات تکفیری، محور روابط مسلمین شده است.

وی افزود: ما حتی در مورد ائمه نیز مشترکاتی با اهل سنت داریم و آنان به مقام معنوی ائمه معترف هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محور بودن پیامبر(ص) در وحدت اسلامی اضافه کرد: تمامی رفتار و سخنان پیامبر مبتنی بر وحی است بنابراین همان طور که قرآن ایشان را اسوه معرفی کرده برای همه مسلمین الگو هستند.

وی با بیان اینکه خلق و خوی نیک پیامبر(ص) عامل جذب مسلمین و حتی پیروان ادیان دیگر به اسلام بوده است اظهار داشت: پیامبر اکرم تجسم عملی آیات قرآن است به همین دلیل در روایت بیان شده که خلق پیامبر، قرآنی بود.

برکت در وحدت است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه بر اساس روایات، برکت در وحدت است، اضافه کرد: اینکه ثواب نماز جماعت غیرقابل شمارش است به خاطر همین برکت معنوی وحدت و اجتماع است.

آیت‌الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه حتی جشن میلاد پیامبر(ص) نیز مایه وحدت است ادامه داد: در این ایام یعنی هفته وحدت همه مذاهب و پیروان پیامبر(ص)، در شادی هستند جز گروه‌های تکفیری که از اساس با اسلام مخالفت دارند و از اسلام برای رسیدن به مقاصد نفسانی خود سوء استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه خلق و خوی مهربانانه پیامبر عامل وحدت مسلمین بوده است، اظهار کرد: این رفتار به گونه‌ای بود که گاهی دشمنان فریب خورده را هم به سوی خود جذب می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان، صلوات بر پیامبر(ص) به عنوان دستور همگانی برای مسلمین را از عوامل وحدت بخش برشمرد و تأکید کرد: البته این وحدت منحصر به دوره ائمه نبوده است لذا وحدت در سیره و رفتار و گفتار اهل بیت(ع) نیز وجود داشته است.

وی تأکید کرد: دنیای اسلام امروز گرفتار مشکلات زیادی است و اگر می‌خواهیم این مشکلات را حل کنیم باید پیامبر اکرم را محور وحدت و اسوه خود قرار دهیم.

وحدت از دید انقلاب اسلامی راهبرد است

آیت‌الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه وحدت از دید انقلاب اسلامی تاکتیک نیست، بیان داشت: از قرآن و اسلام برداشت می‌شود که وحدت باید به عنوان راهبرد دنبال شود تا آثار لازم را در میان مسلمین داشته باشد.

وی اضافه کرد: پرهیز از تفرقه و ایجاد وحدت باید به عنوان نعمت در میان مردم تلقی زیرا عدم وحدت سبب فشل شدن و سستی جامعه اسلامی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اضافه کرد: اگر امروز مسلمین با این همه امکانات و سرمایه مادی و معنوی اسیر دست یک اقلیت صهیونیستی هستند به علت دوری از وحدت است.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش‌های زیادی کردند تا اسلام هراسی راه بیندازند ولی موفق نشدند گفت: گروه تکفیری داعش با سوء استفاده از اسلام کمک زیادی به موفقیت آنان در بد جلوه دادن اسلام در میان جهانیان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد: دشمنی و اختلاف در میان مسلمین سبب می‌شود تا موانعی در برابر مطرح شدن تمدن اسلامی در مقابل تمدن غربی ایجاد شود.

وی در عین حال اظهار کرد: البته انقلاب اسلامی با تفکر اسلام ناب در راستای وحدت اسلامی تلاش زیادی کرده از جمله اینکه در بوسنی که مردم آن اروپایی اهل سنت هستند یا در میانمار و فلسطین از آنان حمایت کرده است.