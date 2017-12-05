ورود دانشجو به مسائل جناح های سیاسی مشکلات جامعه را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: اگر نگاهی به تاریخ جنبش های تاریخی، کشورمان کنیم متوجه می شویم فصل مشترک جنبش ها انتقاد،آرمان خواهی و استقلال و پیگیری گفتمان عدالتخواهی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل توسعه کشورهای مختلف دنیا دموکراسی و آزادی بوده است، عنوان کرد: دانشگاه ها خواستگاه اندیشه و طرح های نو هستند.

وی اضافه کرد: دانشگاه شاداب و فعال طرح هایی که منجر به ترقی جامعه می شود را تولید و در توسعه نقش خود را بخوبی ایفا می کند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دانشگاه رسالت خود را انجام دهد قطعا در رشد علوم و فنون می تواند گام های موثری بردارد.

علوی اظهارداشت: جنبش دانشجویی از ظرفیت کمی و کیفی دانشگاه برای مقابله با بی عدالتی و ظلم و ستم ایستادگی استفاده تا بتواند نیم قرن مبارزات خود را تحقق بخشند.

وی عنوان کرد: روز دانشجو را نباید تنها به ۱۶ آذر و دادن پیام ها و شعارهایی ختم کرد و این قشر باید در تمام طول سال به موضوعات مختلف جامعه بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مهندسی باز مهندسی برای حل مشکلات جامعه ضروری است، اظهارداشت: دانشجوهای نخبه باید در مورد زمین لرزه ها، خشکسالی ها به تخقیق و پژوهش بپردازند.

وی بیان کرد: کار دانشجو فقط حضور در نشست و بیان یک سری مطالب نیست و این قشر باید موثق تر به ابر چالش ها و بحران های کشور فکرکرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان در خصوص منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه است، گفت: باید به دنبال راهکارهایی که اینده کشور را به سمت توسعه سوق دهد باشیم.

علوی ادامه داد: در استانی هم چون کردستان ورود دانشجو به جناح های سیاسی مشکلات را حل نمی کند و بیشترین دغدغه این قشر باید کسب علم و دانش باشد.