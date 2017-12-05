به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی بوشهر ظهر سه شنبه در کارگروه مشترک فرهنگی، اجتماعی، بانوان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به تاکید ویژه استاندار بوشهر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در استان به صورت نظام مند برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی در خصوص برنامه های دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر، افزود: تدوین سند اجتماعی از جمله برنامه های سال ۹۶ این دفتر است که برای تمام استان به ویژه شهرستان های جنوبی که آسیب‌های ناشی از حضور صنایع دارند تدوین می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی بوشهر بیان کرد: خانه گفتگو یکی دیگر از برنامه های این دفتر است که با همکاری امور بانوان استانداری انجام می شود که در این خانه گفتگو به امور تسهیل‌گری با گفتمان جدید و گروهی پرداخته می شود و به موارد قبل از ازدواج، حین زندگی، قبل از طلاق و بعد از طلاق خدمات ارائه می شود.

برزگر زاده خاطرنشان کرد: کیوسک فرهنگی دیگر طرح برنامه ریزی شده است که در امسال ویژه نقاط حاشیه نشین کل استان برگزار می شود که غالبا در بوشهر و دشتستان بوده است.

وی با بیان اینکه تا کنون چهار خانه فرهنگ روستایی در استان راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار در دیگر نقاط استان نیز راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی بوشهر با اشاره به اجرای طرح های نشاط اجتماعی در استان بوشهر، گفت: این برنامه با همکاری ۱۱ دستگاه اجرای و مسئولان ستادی استانداری برگزار می شود.

برزگرزاده بیان کرد: این طرح مبتنی بر دانایی محوری شهروندان و توانمندی سمن ها و در حوزه های ورزشی، هنری و فرهنگی انجام می شود.

وی از فعال‌سازی خانه سمن‌ها در استان بوشهر و فعالیت در تمامی شهرستان‌ها خبر داد و گفت: سایت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های سمن‌ها نیز در استان راه اندازی شده است.