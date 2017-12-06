به گزارش خبرنگار مهر، در میان تولیدات مکتوب با موضوع تاریخ شفاهی انقلاب ‌اسلامی و دفاع مقدس، کتاب «ماموستا» شامل زندگی نامه ملاقادر قادری امام جمعه اهل تسنن شهرستان پاوه از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این کتاب برای نخستین بار در یکی از نقاط پرحادثه و پرفراز و نشیب در تاریخ انقلاب اسلامی به سراغ یک عالم دینی اهل سنت رفته و روایت او از پیروزی انقلاب اسلامی و فتنه‌های پس از آن و مقابله با آن را روایت می‌کند.

این کتاب که به کوشش علی رستمی گردآوری شده است را بر مبنای همین مساله می‌توان یکی از مهمترین آثار شفاهی در زمینه روایت مسیر پرپیچ و خم تقریب در چهار دهه انقلاب اسلامی به شمار آورد و همین ویژگی منحصر به فرد است که خاطرات گردآوری شده ماموستا را دارای اهمیت دوچندان می‌کند.

علی رستمی نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت و چگونگی تالیف این کتاب می‌گوید: نوشتن این کتاب و شروع مصاحبه با ماموستا برای تدوین خاطراتش دغدغه شخصی من بود. از جایی برای این کار به من سفارش نداده بودند منتهی آشنایی قدیمی من با ایشان در طول جنگ تحمیلی بود که مسیر را برای گفتگوهای این کتاب هموار کرد. البته ماموستا ملا قادر هم ابتدا این کار را نمی‌پذیرفت ولی با دیدن جدیت برای این کار در نهایت راضی شدند.

وی در ادامه با اشاره به تالیف این کتاب گفت: من برای تالیف این کتاب یکسال مصاحبه کردم و ۱۴ سفر هم به پاوه داشتم. گاهی سفرها دو روز بود و گاهی ۱۰ روز. پس از آن هم نوبت به مصاحبه‌های تکمیلی رسید و برای اینکار در یک نوبت ۷۵ روز کامل در پاوه بودم. در نهایت تالیف و انتشار این کتاب از من ۴ سال زمان گرفت و در اواسط کار به پیشنهاد دوستی، سوره مهر انتشار کتاب را پذیرفت.

رستمی در ادامه درباره شخصیت ماموستا ملاقادر به خبرنگار مهر گفت: ایشان زندگی خاصی داشته و دارد. یک زندگی طلبگی. همه روزهای زندگی او برای من سوژه‌ای برای نوشتن بود و بازخوانی آن نیازداشت که به نوعی تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی را بازخوانی کنم. جالب است بدانید که ایشان در سال ۵۵ مدرسه قرآن را در شهر پاوه پایه ریزی می‌کند که یکی از منشاء های حرکت انقلابیون می‌شود. از سوی دیگر ایستادگی در برابر ضد انقلاب که پشتوانه شکل‌گیری سازمان پیشمرگان مسلمان کرد می‌شود نیز از جمله رویدادهای مهم در زندگی ایشان است. او به معنای واقعی یک مبارز سیاسی بوده است. در پایان نامه‌ای که در سال‌های پیش از انقلاب برای پایان درس حوزوی خود تالیف می‌کند آشکارا از مساله فلسطین یاد می‌کند که در زمان خود شجاعت بسیاری را می‌طلبیده است.

این نویسنده تصریح کرد: ماموستا به معنای واقعی یک شخصیتی تقریبی به شمار می‌رود. در تمام طول زندگی خود در زمره فعالان تقریب مذاهب اسلامی بوده و این وجه از شخصیت او بعد از انقلاب اسلامی نمود بیشتری پیدا می‌کند.

وی در این زمینه گفت: ماموستا را نماد عملی وحدت شیعه و سنی در منطقه کردستان به ویژه پاوه می‌شناسند.

وی در پایان تصریح کرد: ملاقادر در این کتاب کمتر به موضوع مربوط به شخص خود وارد شده و در مقابل سعی کرده به روایت از وقایع مهم شهر پاوه در سال‌های قبل و بعد از انقلاب بپردازد و از این رهگذر راوی مردم، شهدا و مجاهدان این منطقه باشد.