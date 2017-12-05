به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعد از پیروزی سایپا مقابل پیکان در نشست خبری گفت: بازی جان داری بود. هر دو تیم از دقیقه یک فوتبال بازی کردند. به نظرم تیم پیکان به جز یک یا دو موقعیت آنهم شوت زدن از زاویه بسته، کار خاصی نکرد.

وی افزود: اکثر زمان بازی حاکم میدان بودیم. اولین بازی بود که زیاد شوت زدیم و حملاتمان هم زیاد بود. ما نیم فصل سختی را داشتیم. بازیکنان جوانی داریم و به نوعی جوانترین تیم لیگ هستیم.

سرمربی سایپا تاکید کرد: سعی داریم آخر فصل نتیجه خوبی بگیریم. تیم ما تا الان بد کار نکرده است. فراز و نشیب زیاد داشته ایم و باید این فراز و نشیب را در نیم فصل دوم کم کنیم. سعی می کنیم با یارگیری خوب، نقاط ضعفمان را پوشش بدهیم.

دایی درباره اینکه کارلوس کی‌روش خواستار حضور بازیکنان تیم ملی بعد از هر بازی در اردوی تیم ملی شده، گفت: دقیقا نمی دانم چه صحبتی شده است. باید دقیقا بدانم ایشان چه صحبتی کرده است و بعد جواب شما را بدهم.

سرمربی سایپا تصریح کرد: در طول فصل مصدومان زیادی داشتیم. در این بازی علی شجاعی و دانشگر محروم و عباس زاده و ایوب کلانتری مصدوم بودند. شما نگاه کنید چه بازیکنانی از اول در زمین بودند. ما با دست بسته، بد کار نکرده ایم ولی اگر داوری ها مهربانتر بود، شرایطمان بهتر بود و حداقل باید ۲۹ امتیازی بودیم.

دایی در پایان درباره اینکه به نظر می رسد مهدی ترابی نسبت به فصل قبل افت کرده است، گفت: به نظرم مهدی در تیم ما آنچه می خواهیم پیاده می کند. مهدی در کار گروهی خیلی به ما کمک می کند. چیزهایی که من از او خواسته ام به نحو احسن انجام می دهد. ترابی از نظر من افت نکرده است هرچند می تواند بهتر از این هم باشد.