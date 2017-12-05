اسلام آمریکایی اسلام اشرافیت، سازش و سرمایه داری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز دانشجو، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام حاضر شد و گفت: علم مفید علمی است که بوسیله آن بتوان مشکلات کشور را حل کرد.

وی با تبیین تقاوت های بنیادین اندیشه دینی و اندیشه غرب گفت: در همین راستا اندیشه دینی چه در مقام توصیف واقعیات و چه تجویز راه حل برای مشکلات، با اندیشه دینی غرب دارد زیرا طبق اندیشه دینی، حقیقتی وجود دارد که باید تمام تجویزها در نهایت ما را به آن حقایق رهنمون کند.

جلیلی در ادامه با اشاره به اینکه به همین علت دانشکده های مختلف دانشگاه امام صادق علیه السلام پسوند «معارف اسلامی» دارند، گفت: این موضوع نشان دهنده توجه به اهمیت اندیشه دینی و وجه تمایز آن با سایر اندیشه ها از جمله اندیشه غربی است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش گفت: البته اندیشه دینی صحیح نیز همان «اسلام ناب» است و حضرت امام (ره) در پیام های یک سال آخر عمر شریف شان مکرر بر مفهوم «اسلام ناب» تکیه و تمایز آن را با «اسلام امریکایی» بیان می کردند.

وی افزود: امام (ره) در یک سال آخر حیات پر برکت شان به بهانه های مختلف از جمله صدور پیام قطعنامه، ساخت مصلی، پیام برای هنرمندان، پیام برای شهادت شهید عارف حسینی و... بر این دوگانه تاکید کرده و نسبت به «اسلام امریکایی» هشدار دادند و این مساله نشان می دهد اهمیت این مساله در فکر و اندیشه امام تا چه اندازه بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در فرمایش های حضرت امام (ره) «اسلام امریکایی» همان «اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس‏نماهای بی شعور حوزه‏های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت و اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ‏ها» است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: امروز بسیاری از لزوم واقع بینی در جهان سخن می گویند که اتفاقا سخن درستی است و اولین هنر امام (ره) نیز همین بود که مناسبات جهان را درست و واقع بینانه می فهمید و توصیف می کرد. بر همین مبناست که امروز همچنان بسیاری از سخنان امام (ره) زنده و پویاست، گویی زمانی که این حرفها را بیان کردند سالها بعد را می دیدند.

جلیلی در ادامه به عنوان مصداقی از سخنان زنده و پویای امام خمینی (ره) در عصر امروز، بخشهایی از پیام قطعنامه ۵۹۸ را قرائت کرد: «نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کیْ و تا کجا ما را تحمل می‌کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزشهای معنوی و الهی‌مان نمی‌شناسند. به گفته قرآن کریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی‌دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیستها و امریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبیِ‌مان را لکه‌دار نمایند. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می‌دهند؛ و با دلسوزیهای بی‌مورد و اعتراضهای کودکانه می‌گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادی‌شان افتاده است! که چه خوب است این سؤال پاسخ داده شود که ملتهای جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً ملت ایران، در چه زمانی نزد غربیها و شرقیها احترام و اعتبار داشته‌اند که امروز بی‌اعتبار شده‌اند؟»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با قرائت بخشهایی از پیام امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت شهید عارف حسینی گفت: امام (ره) در این پیام تصریح می کنند که «راه مبارزه با اسلام امریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که متأسفانه هنوز برای بسیاری از ملتهای اسلامی مرز بین اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران‌ خدانشناس و مرفهین بی‌درد، کاملاً مشخص نشده و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد» لذا با توجه در این تعابیر مشخص میشود امام (ره) معتقدند یگانه مسیر صحیح، «اسلام ناب» است.

وی در پایان با اشاره به بخشهایی از پیام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۶۷ به هنرمندان، تشکیل بسیج دانشجو و طلبه و همچنین ساخت مصلی تهران، گفت: ترجیع بند تمام این پیامها تاکید ایشان بر دوگانه اسلام ناب و اسلام امریکایی است که این نشان می دهد این مساله چقدر برای امام (ره) اهمیت داشته و لازم است تا شما دانشجویان یک بار با دقت پیام های یک سال آخر امام را بخوانید.