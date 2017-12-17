به گزارش خبرنگار مهر، رمان «مثلث‌های موازی» نوشته مژده سالارکیا در ۲۳ فصل کوتاه روانه بازار کتاب شد. سالارکیا بازبانی روان و ساده، داستانش را روایت و مخاطب را با خود همراه می‌ کند.



در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «آن زمان هنوز آقای ابعاد صدایش نمی‌کردم. این اسم را خودم برایش انتخاب کرده‌ام. همیشه دنبال شناخت زن‌ها از همه‌ ابعاد بوده. خودش هم خبر ندارد که هیچ وقت حتی توی تنهایی‌هایم اسمش توی کله‌ام نچرخیده. استاد گفته بود: «این هم دوست تازه‌ی من و جانشین تو!» توی ذهنم دنبال یک اسم می‌گشتم اما همه‌اش نام تو می‌آمد توی ذهنم. آن روز حتی اسم آقای ابعاد را هم رویش نگذاشته بودم؛ اسمی که خودش هنوز هم از آن خبر ندارد. مهم هم نیست. می‌شود با بعضی آدم‌ها سال‌ها زندگی کرد و حتی یک بار هم آنها را به اسم صدا نزد. مثل مامان. هیچ وقت اسم بابا را نمی‌گفت. اگر شناسنامه‌ام نبود، هیچ وقت اسمش را نمی‌فهمیدم. اسم بابا فقط وقتی داشتم فرمی را پر می‌کردم به دردم خورده بود. تا وقتی کسی را به نام صدا نکنی برایت مهم نمی‌شود.»

در رمان «مثلث های موازی» به ارتباط زن و مرد و تفاوت های روانی آنها با یکدیگر اشاره شده؛ البته این تفاوت ها، نه نظرات یک کارشناس روان شناسی که تجربه های زیستی نویسنده است. برای مثال در جایی می خوانیم: «مامان همیشه می گوید مردها حافظه درست و حسابی ندارند. برای همین است که همیشه می توانند از اول شروع کنند ولی ما نگرانیم روز خوب، همانی باشد که پشت سر گذاشته ایم.»

نویسنده ماجراهای رمان را از زبان راوی اول شخص مطرح کرده. موسیقی، فیلم، عناصر طبیعی و مظاهر زندگی شهری در این رمان نمود دارند.

رمان «مثلث‌های موازی» را نشر پیدایش در ۵۰۰ نسخه و ۱۸۰ صفحه و با قیمت ۱۶۰۰۰ تومان در بخش بزرگسال منتشر کرده است.