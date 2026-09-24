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۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۵

۲۰۸ شب حماسه حضور در سواحل مکران

۲۰۸ شب حماسه حضور در سواحل مکران

چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6957771

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