https://mehrnews.com/x3d8Sm ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۵ کد مطلب 6957771 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۵ ۲۰۸ شب حماسه حضور در سواحل مکران چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6957771 کپی شد مطالب مرتبط ۸ پروژه بندری در منطقه ویژه اقتصادی چابهار به بهرهبرداری رسید بهرهبرداری از ۶۳۳ واحد مسکن محرومین چابهار و اسکان ساکنان محله جنگلوک گالیکش در موج ۲۰۸، شبی متفاوت را با حضور مردم سپری کرد شه بخش: کارفرمایان مکلف به بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها هستند وزیر راه و شهرسازی در چابهار: سیستان و بلوچستان قلب توسعه ایران است تسطیح لیزری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایرانشهر و بمپور گنبدیها در شب ۲۰۸، همصدا پای آرمانهای انقلاب ایستادند برچسبها بندر چابهار چابهار سیستان و بلوچستان
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