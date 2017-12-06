ترامپ با تصمیم خود فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تصمیمات آمریکا در مورد شهر قدس، نسبت به هرگونه اقدام تنش زا برعلیه منافع جهان اسلام هشدار داد.

وی گفت: کشور های اسلامی به صورت متحد و یکصدا این توطئه را که نقض حقوق مردم مظلوم فلسطین و تداوم مسیراشغالگری رژیم صهیونیستی است را محکوم کرده و قاطعانه با بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای سیاسی خود مقابل آن خواهند ایستاد.

امیر دریابان شمخانی تاکید کرد: باتوجه به تبعات امنیتی و سیاسی هرگونه تصمیم در مورد شهر قدس، مسولیت بی ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات نابخردانه مستقیما بر عهده رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود.

وی با بیان اینکه قدس شریف بخش لاینفک فلسطین است، خاطرنشان کرد: هر نوع تصمیم گیری در مورد آینده این سرزمین در صلاحیت ساکنان اصیل و غیرمهاجر آن بوده و هیچ کشوری نمی تواند با نادیده گرفتن حقوق مسلم مردم فلسطین برای این کشور اسلامی تصمیم گیری کند.

شمخانی اقدامات ترامپ و هیئت حاکمه بحران ساز آمریکا را تسریع کننده فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی عنوان کرد و افزود: قدس شریف پایتخت کشور اسلامی فلسطین است و دولت آمریکا نمی تواند با بحران سازی در مورد این شهر مقدس افکارعمومی جهانی را از شکست های حقارت بار در منطقه، بویژه شکست تروریستهای تکفیری مورد حمایت خود در سوریه و عراق منحرف کند.