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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

پوستر رسمی پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ رونمایی شد

پوستر رسمی پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ رونمایی شد

در آستانه برگزاری اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، از پوستر رسمی این دوره رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره، پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی از ۲۴ تا ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد و در آستانه برگزاری از پوستر رسمی این رویداد رونمایی شد. این دوره از جشنواره با تمرکز بر سه محور اصلی «ملی: نبرد برای آینده»، «بین‌الملل: نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه: نبرد برای وطن» میزبان آثار هنرمندان خواهد بود.

براساس اعلام دبیرخانه، آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره در قالب‌های «داستانی»، «انیمیشن»، «هوش مصنوعی» و «مستند» به رقابت می‌پردازند.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت جشنواره به نشانی ۱۰۰fest.com امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6935472
ندا زنگینه

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