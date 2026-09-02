  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

دانشجویان اسفراین در المپیاد ملی ورزشی جودو یک طلا و یک نقره کسب کردند

دانشجویان اسفراین در المپیاد ملی ورزشی جودو یک طلا و یک نقره کسب کردند

اسفراین- دانشجویان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در المپیاد ملی فرهنگی–ورزشی دانشجویان پسر با کسب دو مدال طلا و نقره در رشته جودو خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره المپیاد ملی فرهنگی–ورزشی دانشجویان پسر کشور با میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود و حضور ورزشکارانی از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

در جریان رقابت‌های جودو، علی اسماعیلی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد.

همچنین در روز پایانی مسابقات جودو، علی کریم‌زاده، دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود به مدال نقره دست یافت.

کد مطلب 6935484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها