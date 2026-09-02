دانشجویان اسفراین در المپیاد ملی ورزشی جودو یک طلا و یک نقره کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره المپیاد ملی فرهنگی–ورزشی دانشجویان پسر کشور با میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود و حضور ورزشکارانی از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

در جریان رقابت‌های جودو، علی اسماعیلی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد.

همچنین در روز پایانی مسابقات جودو، علی کریم‌زاده، دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود به مدال نقره دست یافت.