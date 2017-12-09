۳.۵ میلیون ورزشکار زن در کشور ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درحاشیه نشست مشترک نواب روسای فدراسیون های ورزشی و مسئولین ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها در قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به سوالاتی در خصوص تعداد ورزشکاران ساماندهی شده، سالنهای اختصاصی و برنامه های آینده و افزایش سهمه اعتباری ورزش بانوان پاسخ گفت.

* ورزش بانوان در سلامت جامعه چه نقشی دارد و آیا اعتبارات ورزش بانوان کافی است؟

اگر به ورزش توجه بیشتری شود بدون شک شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روان و جسم شهروندان خواهیم بود و با استقبالی که بانوان ازرشته های ورزشی کرده اند لازم است این فرصت راغنیمت دانسته و برنامه های بیشتری برای این گروه داشته باشیم.

به نظر ما اعتبارات ورزشی بین مردان و زنان باید با رعایت عدالت توزیع شود، وقتی نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند انتظار داریم در این حوزه نیز به نسبت جمعیت ما امکانات ورزشی توزیع شود.

باور داریم ورزش در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد و می توان با تولید پوشاک و لوازم ورزشی در داخل و استفاده آنها توسط ورزشکاران به جای محصولات خارجی به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کرد که در این رابطه باید فرهنگ سازی شود.

* در افق ۱۴۰۰ چه برنامه هایی برای ورزش بانوان پیش بینی شده است؟

مهمترین مسائلی که در همایشهای ملی پیگیری میکنیم برنامه ریزی برای ورزش بانوان در افق ۱۴۰۰ است ودرنشست نواب رئیس فدراسیون های ورزشی بانوان در قزوین هم چند محور مهم مورد توجه قرار گرفت که نقش ورزش بانوان در تامین سلامت و نشاط بانوان و دختران و افزایش اوقات فراغت بانوان در این عرصه از آن جمله بود.

محور دیگر ارتقاء عزت و اقتدار ملی است که بانوان در میادین بین المللی دارند و نقش دیگر ورزش بانوان در صیانت از عزت بانوی ایرانی است که باید محقق شود که در این راستا افزایش سهم ورزش بانوان در رونق اقتصادی برای افزایش کارآفرینان ورزشی از مهمترین اهداف ما در برنامه ریزی هاست که بر اساس برنامه موجود شرایطی را هماهنگ می کنیم تا با بهره وری بیشتر در سال اقتصاد مقاومتی در خدمت مردم باشیم.

سهم ورزش بانوان، توزیع عادلانه ۵۰ درصدی بر اساس جمعیت بانوان از درخواست های بانوان است اما گزارش ها این را نشان نمی دهد لذا هرجا انحراف داریم تلاش می کنیم این مشکل برطرف شود زیرا باور داریم باید به ورزش بانوان یارانه داده شود که در استانها این باور هست و توجه بیشتری به این ورزش می شود.

* تاکنون چه تعداد ورزشکار زن در کشور ساماندهی شده است؟

ورزشکاران زن ساماندهی شده در این فضا نسبت ۴۰ درصدی به ۶۰ درصدی آقایان دارند و در حال حاضر ۳.۵ میلیون نفر ورزشکار زن در کشور ساماندهی شده که تا پایان سال این تعداد بیشتر خواهد شد که این آمار جمعیتی نسبت به آقایان معمولا طی این چند سال بین ۳۶ درصد تا ۴۰ درصد بوده است.

* چه تعداد سالن ورزشی ویژه بانوان احداث شده است؟

در خصوص تعداد سالنهای اختصاصی بانوان باید گفت تعداد ۴۰۰ سالن ویژه بانوان داریم ولی باید این ادبیات تغییر کند و سهم بیشتری به ما داده شود زیرا در حال حاضر ۱۶ هزار سالن سرپوشیده ورزشی در کشور داریم که در حال بهره برداری است و باید مدیریت شود تا نیمی از زمان به بانوان داده شود و در واقع این ۴۰۰ سالن را سوبسید تلقی می کنیم اما نه این که از مجموعه سالن های دیگر سهمی نداشته باشیم.

البته باید گفت اعتبارات ورزش بانوان افزایش یافته اما تا زیرساختهای مورد نظر به استاندارد نزدیک شود به اعتبارات بیشتری نیاز داریم.

* یکی از دغدغه ها حضور بانوان در ورزشگاههاست در این زمینه چه کارهایی صورت گرفته است؟

در حال حاضر ۳۰ رشته ورزشی با حضور خانواده ها اجرا می شود و بقیه رشته ها هم گام به گام نیازهای لازم را که خانواده ها با آرامش و ایمنی بتوانند استفاده کنند باید توسط رسانه ها ایجاد شود و در این میان در مسابقاتی که میزبان هستیم خانواده ها حضور دارند و مشکلی نیست.