کشف علمی محور پیگیری پرونده های قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز شنبه در کمیسیون جرائم خاص اظهار کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده ها قضایی به خصوص پرونده های جرائم خشن و خاص همیشه مورد تأکید بوده است و این سفارش و توصیه را مدام اعلام کرده و البته در قالب های مختلف پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: در برخی پرونده ها با توجه به موقعیت آن نباید مقید به وقت اداری باشیم یعنی پلیس، پزشکی قانونی، دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مرتبط همه پای کار بیایند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: البته در تأکید بر رسیدگی سریع نیز هیچ گاه از مدار قانون نباید خارج شد بلکه باید با حفظ اصول قانونی و شرعی قضاوتی عادلانه و سریع را به اجرا درآوریم تا آشفتگی و ناامنی مجرمان به امنیت جامعه منجر شود.

وی افزود: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم خشن هیچ مماشات و سهل انگاری را از متولیان امر نمی پذیرد از این رو انتظار می رود در حوزه تأمین امنیت مردم به خصوص امنیت جامعه دقت و حساسیت لازم وجود داشته باشد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: کمسیون جرائم خاص یک نشست تخصصی است که در جلسات مستمر خود، موضوع جرائم خشن و خاص را به صورت جدی پیگیری می کند.

وی توضیح داد: استفاده از رویکردهای علمی در کشف جرم موضوعی است که در این کمیسیون به طور جدی مورد توجه قرار گرفته از این رو کارآگاهان و قضات مرتبط با پرونده با توجه به تخصص و تجربیات انتخاب می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین هشدار داد: وقتی جرمی رخ می دهد عوامل سهل انگار در آن خصوص نیز باید مواخذه شوند از این رو بخش های مختلف برای تجهیز اماکن عمومی از جمله بانک ها به دوربین مداربسته گام های جدی برداشته شده است.

وی تأکید کرد: اقدامات پیشگیری از این دست محدود به اماکن دولتی نیست بلکه در برنامه ریزی مدون و منظم مراکز عرضه کالا، طلا فروشی ها و برخی اماکن خصوصی با ارائه مشاوره های انتظامی در برابر وقوع جرائم بیمه شده اند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآورشد: یکی از اقدامات کمیسیون جرائم خاص کشف قتل های کشف نشده است که کارگروهی در این خصوص در حال پیگیری است که به تازگی یکی از قتل های سال های قبل استان کشف شد.