پیگیری قضایی پرونده کشف جسد در خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص، اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه، اقدامات اولیه برای بررسی صحنه، جمع‌آوری مستندات و شناسایی هویت فرد متوفی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تمامی ابعاد موضوع با دقت و حساسیت ویژه از سوی مراجع ذیربط در حال بررسی است.

وی با تأکید بر اینکه علت دقیق فوت تنها پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و اعلام نظر تخصصی پزشکی قانونی مشخص خواهد شد، تصریح کرد: تا این لحظه هیچ نتیجه قطعی درباره چگونگی وقوع حادثه و علت مرگ اعلام نشده است.



رئیس حوزه قضایی شهرستان خمیر همچنین بر ضرورت حفظ آرامش عمومی و صیانت از حریم خصوصی افراد تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی تا روشن شدن تمامی زوایای پرونده، موضوع را به صورت ویژه دنبال خواهد کرد.



حیدری از فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و هرگونه گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند و اخبار مربوط به آن را صرفاً از مراجع رسمی و ذی‌صلاح پیگیری کنند.



وی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی آزمایش‌ها و بررسی‌های پزشکی قانونی هنوز صادر نشده و پس از تکمیل فرآیندهای کارشناسی، اطلاعات لازم از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.