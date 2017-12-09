به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر برای بازی یکشنبه‎شب گنارو گتوزو به دنبال تغییر سیستم بازی تیم فوتبال میلان به ۳-۳-۴ است.

در بیشتر بازی‎های فصل تا اینجای کار روسونری با ۳ بازیکن در خط دفاعی کار کرده است. اما سرمربی جدید این تیم از زمانی که به جای وینچنزو مونتلا روی نیمکت نشسته از سیستم ۳-۴-۳ و ۳-۵-۲ استفاده کرده است. اما بعد از شکست تیمش در دیدار یورولیگ اعلام کرد که شاید این سیستم تغییر کند.

به گزارش کالچومرکاتو، گتوزو این هفته در زمین تمرینی تیمش با سیستم ۳-۳-۴ کار کرده است، آن هم در شرایطی که برای بازی پیش رو السیو رومانولی را هم به خاطر محرومیت در اختیار ندارد.

انتظار می‎رود لئوناردو بونوچی و متیو موساچو در قلب خط دفاعی ۴ نفری تیم قرار گیرند و در کنار آن‌ها هم ریکاردو رودریگس و ایگناسیو آباته قرار گیرند.

لوکاس بیگلیا در بازی‌های این فصل خوب کار نکرده و در نتیجه احتمال می‎رود ریکاردو مونتولیوو در مرکز خط میانی بازی کند، در کنارش هم فرانک کسی و جاکومو بوناونتورا قرار گیرند.

آندره سیلوا به خاطر عملکرد در دیدار روز پنج شنبه مورد انتقاد قرار گرفت، در نتیجه نیکولا کالینیچ احتمالا در مرکز خط حمله است و کنارش هم فابیو بورینی و سوسو بازی خواهند کرد.